English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thành lập Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội

Thứ Hai, 12:56, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thống nhất thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội; đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội nhằm thúc đẩy đổi mới, chuyển đổi số và ứng dụng AI.

Sáng nay 6/7, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thống nhất thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và việc thành lập Cục Chuyển đổi số trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

thanh lap cuc chuyen doi so thuoc van phong quoc hoi hinh anh 1
Quang cảnh hội nghị

Theo Tờ trình của Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội, việc thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội là cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tạo cơ chế tập hợp, phát huy đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, bố trí tham gia nghiên cứu chuyên đề; tăng cường năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tư vấn chuyên sâu đối với các vấn đề lớn, mới, khó, đa lĩnh vực, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Thường trực Đảng ủy Quốc hội và đồng chí Bí thư Đảng ủy Quốc hội.

Về chức năng, Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội và những nhiệm vụ liên quan đến đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội theo phân công; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Thường trực Đảng ủy Quốc hội và đồng chí Bí thư Đảng ủy Quốc hội.

thanh lap cuc chuyen doi so thuoc van phong quoc hoi hinh anh 2
Các đại biểu cho ý kiến về việc thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội

Về nhiệm vụ, Bộ phận tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tổ chức và hoạt động dân nguyện, tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân; chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hội nhập quốc tế, đối ngoại nghị viện; tham gia ý kiến, phản biện, góp ý đối với các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo lớn thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội khi được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

Việc thành lập Cục Chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu thực hiện đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đáp ứng yêu cầu xây dựng Quốc hội số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm hạ tầng số, nền tảng số, an toàn thông tin, cung cấp thông tin nguồn về hoạt động của Quốc hội trên môi trường số; đồng thời tạo đầu mối chuyên trách có đủ thẩm quyền, năng lực, điều kiện tổ chức để tham mưu, quản lý, triển khai thống nhất nhiệm vụ chuyển đổi số trong hệ thống các cơ quan của Quốc hội.

Về vị trí, chức năng và mô hình, Cục Chuyển đổi số là Cục loại II trực thuộc Văn phòng Quốc hội, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định; thực hiện chức năng tham mưu giúp Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thống nhất quản lý, tổ chức triển khai công tác chuyển đổi số, khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số; quản lý, vận hành hệ sinh thái số của Quốc hội; cung cấp thông tin nguồn, thông tin, tri thức lập pháp và truyền thông chính sách trên môi trường số phục vụ hoạt động của Quốc hội.

thanh lap cuc chuyen doi so thuoc van phong quoc hoi hinh anh 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, phát biểu kết luận tại hội nghị

Về cơ cấu tổ chức, Cục có Cục trưởng và không quá 3 Phó Cục trưởng; bộ máy bên trong gồm 3 phòng trực thuộc: Phòng Quản lý, phát triển phần mềm và phát triển dữ liệu số; Phòng Quản lý và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; Phòng Quản lý khoa học; 2 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Cổng Thông tin điện tử Quốc hội.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã thống nhất với tờ trình và thông qua quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với tờ trình và thông qua Nghị quyết thành lập Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Lê Tuyết/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống An ninh đối ngoại
Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống An ninh đối ngoại

VOV.VN - Chiều 1/7 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh đối ngoại và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống An ninh đối ngoại

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống An ninh đối ngoại

VOV.VN - Chiều 1/7 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh đối ngoại và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống người dân làm thước đo năng lực quản trị
Lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống người dân làm thước đo năng lực quản trị

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố.

Lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống người dân làm thước đo năng lực quản trị

Lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống người dân làm thước đo năng lực quản trị

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội