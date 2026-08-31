Đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng lĩnh vực STEM: Làm sao để tạo ra nhân tài?

Hơn 7,18 triệu nguyện vọng xét tuyển, STEM hút gần 468.000 thí sinh

VOV.VN - Đến 17h ngày 14/7, thời điểm hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 chính thức đóng, cả nước có 874.811 thí sinh hoàn tất đăng ký nguyện vọng, với tổng cộng hơn 7,18 triệu nguyện vọng. Trong đó, gần 468.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc khối STEM.