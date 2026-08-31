Đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng lĩnh vực STEM: Làm sao để tạo ra nhân tài?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT phê duyệt 90 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng ngành STEM kỳ vọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực công nghệ chiến lược. Nhưng làm thế nào để những chương trình “tài năng” thực sự tạo ra nhân tài?
VOV.VN - Hơn 633.000 thí sinh đã xác nhận nhập học đại học năm 2026, trong đó 212.600 em chọn ngành STEM, chiếm 33,6%.
VOV.VN - Tuyển sinh đại học 2026 ghi nhận xu hướng dịch chuyển rõ nét khi hơn 467.000 thí sinh lựa chọn nhóm ngành STEM, chiếm 53,4% số thí sinh đăng ký xét tuyển. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), phân tích sức hút của các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
VOV.VN - Đến 17h ngày 14/7, thời điểm hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 chính thức đóng, cả nước có 874.811 thí sinh hoàn tất đăng ký nguyện vọng, với tổng cộng hơn 7,18 triệu nguyện vọng. Trong đó, gần 468.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc khối STEM.