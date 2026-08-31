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Đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng lĩnh vực STEM: Làm sao để tạo ra nhân tài?
Thứ Hai, 14:00, 31/08/2026

Đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng lĩnh vực STEM: Làm sao để tạo ra nhân tài?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT phê duyệt 90 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng ngành STEM kỳ vọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực công nghệ chiến lược. Nhưng làm thế nào để những chương trình “tài năng” thực sự tạo ra nhân tài?

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Bá Duy/VOV2
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