Chuyến công tác tới Hoa Kỳ và Brazil của Thủ tướng mở ra những định hướng mới

Trong cả chuyến công tác cách Việt Nam nửa vòng trái đất, Thủ tướng Phạm Minh Chính dừng chân và có chuỗi hoạt động sôi nổi tại 5 thành phố (ở Hoa Kỳ là San Francisco, Washington D.C, New York và ở Brazil là São Paulo và Brasilia). Trong đó, 5 ngày trọn vẹn trên đất nước cờ hoa, Thủ tướng Phạm Minh Chính có lịch trình hơn 50 hoạt động và 3 ngày ở Brazil, Thủ tướng có gần 20 hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tham vọng khí hậu của Liên Hợp Quốc

Tham dự Tuần lễ Cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ), Thủ tướng đã phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ và phát biểu tại các Hội nghị thượng đỉnh, Hội nghị cấp cao của LHQ về các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân như biến đổi khí hậu, ứng phó đại dịch…

Trong các bài phát biểu của mình, Thủ tướng nhấn mạnh những thách thức toàn cầu đang phải đối mặt; cho rằng những vấn đề này đều là vấn đề toàn cầu, tác động đến mọi người dân nên phải có cách tiếp cận toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương và cách tiếp cận toàn dân.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng quốc tế tập trung thực hiện năm nhóm giải pháp chính mang tính toàn cầu, với cách tiếp cận toàn dân, tổng thể, toàn diện và bao trùm. Đặc biệt, Thủ tướng nêu bật ý nghĩa của lòng tin và sự chân thành trong quan hệ quốc tế.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thế giới phải cùng nhau nỗ lực củng cố lòng tin, thể hiện sự chân thành, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương, ứng phó hiệu quả với các thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, thúc đẩy phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực của sự phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ có gần 20 cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế và chính trị gia Hoa Kỳ như: Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch ĐHĐ LHQ, Chủ tịch Cuba, Thủ tướng Thái Lan, Tổng thống Rumani, Tổng thống Slovenia, Tổng thống Phần Lan…

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, tại các cuộc gặp, các đối tác đều thể hiện coi trọng vị thế, vai trò và tiếng nói tích cực của Việt Nam, thống nhất tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, khoa học công nghệ, lao động, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân cũng như ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Lãnh đạo nhiều nước ủng hộ tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Cũng trong dịp này, chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao thêm với Tonga, đưa tổng số nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam lên 193 nước.

Thông qua các đóng góp hiệu quả, thực chất về mọi mặt tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc, một lần nữa minh chứng hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Trong chuyến công tác này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có nhiều hoạt động song phương với Hoa Kỳ. Đặc biệt, chuyến công tác của Thủ tướng diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. Vì vậy, hoạt động song phương có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa, triển khai các thỏa thuận, cam kết đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thủ tướng nêu các định hướng lớn để cụ thể hóa, hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trong phát biểu chính sách tại Đại học Georgetown, thủ đô Washington, D.C

Cùng với gặp giới lãnh đạo của Hòa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm và phát biểu chính sách tại 2 trường Đại học của Hòa Kỳ là Đại học Georgetown ở thủ đô Washington và Đại học tổng hợp San Francisco ở thành phố San Francisco. Cùng với thông tin đến bạn bè Hoa Kỳ và quốc tế về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội; đường lối đối ngoại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam, Thủ tướng khẳng định tinh thần gác lại quá khứ, hướng đến tương lai, vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước; cho rằng Việt Nam – Hoa Kỳ là hình mẫu trong hàn gắn vết thương sau chiến tranh.

Với quan điểm, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là nền tảng, là “động cơ vĩnh cửu” của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành mọi thời gian có thể để thúc đẩy hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ. Cùng với chủ trì các diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ, tọa đàm với doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ thăm, làm việc với các Tập đoàn công nghệ và sản xuất chíp bán dẫn hàng đầu thế giới ở Thung lũng Silicon như NVIDIA, Synopsys, Facebook; có các cuộc tiếp, dùng bữa làm việc với lãnh đạo nhiều tập đoàn, quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ và thế giới như Apple, Googele, Boeing; thăm, rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại 2 sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới là New York và NASDAQ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp ông Nick Ammann - Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ Chính phủ toàn cầu của Tập đoàn Apple

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định, trong thời gian tới sẽ có một làn sóng đầu tư mới của các doanh nghiệp Hoa Kỳ - là những doanh nghiệp hàng đầu của thế giới có tiềm lực về tài chính, công nghệ, thị trường… vào những lĩnh vực Việt Nam mong muốn đó là công nghệ đổi mới sáng tạo, chíp bán dẫn, năng lượng tái tạo, môi trường, y tế, giáo dục - đào tạo…

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian gặp gỡ kiều bào ta tại Hoa Kỳ, đối thoại với Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hoa Kỳ và gặp gỡ những người bạn Hoa Kỳ yêu mến ủng hộ Việt Nam, góp phần thắt chặt tình cảm quê hương với kiều bào và tình đoàn kết với bạn bè Hoa Kỳ; huy động sức mạnh đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và vun đắp quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Thủ tướng gặp gỡ Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Thủ tướng chứng minh nỗ lực của Việt Nam trong hàn gắn vết thương chiến tranh, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai; thiết thực và khẩn trương triển khai các nội hàm của Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững mà Việt Nam và Hoa Kỳ vừa đạt được.

Đối với Brazil, chuyến thăm chính thức lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến thăm Brazil lần thứ 5 của Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989, và là chuyến thăm đầu tiên sau 16 năm. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Tổng thống Brazil Lula da Silva; cùng Tổng thống Brazil họp báo chung và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước; gặp Hội nghị sĩ hữu nghị Brazil và gặp lãnh đạo một số đảng chính trị và tổ chức hữu nghị của Brazil; phát biểu chính sách tại Bộ Ngoại giao Brazil.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva

Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Brazil, khai trương triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam; chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp Brazil và thăm, tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu Brazil như Tập đoàn hàng không vũ trụ Embraer.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Brazil và các nước Nam Mỹ lân cận

Chuyến thăm mở ra những định hướng mới trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện, xác định những dự án và lĩnh vực hợp tác cụ thể, qua đó đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Trong đó, Brazil có tiềm năng là cửa ngõ để Việt Nam đi vào các thị trường khu vực Mỹ Latinh, còn Việt Nam là cánh cửa để Brazil vào ASEAN và các nước châu Á, mong muốn kết nối giao thương giữa Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tọa đàm với doanh nghiệp Brazil

Bên cạnh đó, các lĩnh vực mới nổi như chống biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng mới, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực... đều là những lĩnh vực mà sự tương đồng quan điểm giữa hai bên rất sâu rộng. Qua chuyến thăm hai bên có thể vừa học hỏi lẫn nhau, vừa trợ giúp cho nhau để cùng giải quyết những vấn đề liên quan, tận dụng cơ hội để cùng phát triển.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Thông cáo chung, văn kiện quan trọng, thể hiện tầm vóc của quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời định hướng cho hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, hướng tới khuôn khổ quan hệ mới phù hợp trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Brazil đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới, cũng như triển vọng hợp tác không chỉ song phương, mà còn ở phạm vi khu vực và quốc tế giữa Việt Nam với Mercosur, hợp tác Nam – Nam, phối hợp trong khuôn khổ FEALAC, WTO, ASEAN...

Có thể nói, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã truyền tải thông điệp lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đến Hoa Kỳ, Brazil và bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, hợp tác và hội nhập, tham gia tích cực hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn với các tiến trình quốc tế, đóng góp quan trọng cho quan hệ Việt Nam – LHQ, Việt Nam – Hoa Kỳ, Việt Nam – Brazil theo đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.