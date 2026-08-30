Chuyên gia: Quy định 207 kịp thời bổ sung những hành vi mới phát sinh từ thực tiễn

Quy định số 207 về của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm được ban hành trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn tổ chức bộ máy và xuất hiện nhiều vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng.

Nhiều ý kiến nhận định, Quy định không chỉ kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn mà còn bổ sung nhiều nội dung mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, rèn luyện đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Để hiểu rõ hơn nội dung này, PV Đài TNVN có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

PV: Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV ban hành Quy định số 207 về 19 điều đảng viên không được làm. Theo ông, việc ban hành quy định này vào thời điểm hiện nay có ý nghĩa như thế nào đối với yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới?

PGS.TS Lê Văn Cường: Sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, việc ban hành các quy định mới để bổ sung, thay thế những quy định đã ban hành trước đó là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của nhiệm kỳ khóa XIV là tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong công tác xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng. Việc ban hành quy định mới không chờ đến cuối nhiệm kỳ hay khi văn bản cũ đã tồn tại trong thời gian dài, mà xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.

Quy định số 37 được ban hành từ đầu nhiệm kỳ XIII, năm 2021, song trong quá trình triển khai đã bộc lộ những nội dung chưa còn phù hợp với thực tiễn. Nguyên nhân là đời sống xã hội đang thay đổi rất nhanh, đặc biệt dưới tác động mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mạng xã hội. Bên cạnh đó, đất nước đang triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Quá trình này đặt ra nhiều vấn đề mới, thậm chí có những nội dung chưa từng có tiền lệ. Vì vậy, nhiều hành vi của cán bộ, đảng viên cần được điều chỉnh, bổ sung bằng các quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có thể nói, một số quy định trước đây đã không còn theo kịp sự vận động của thực tiễn. Do đó, việc ban hành Quy định số 207 này để thay thế Quy định số 37 là hết sức cần thiết, kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

PV: Mặc dù Quy định số 207 vẫn giữ nguyên 19 điều đảng viên không được làm, nhưng được đánh giá có nhiều nội dung mới. Vậy theo ông, đâu là những điểm đổi mới nổi bật nhất của quy định lần này?

PGS.TS Lê Văn Cường: Điểm đột phá quan trọng nhất nằm ở nội dung, Quy định số 207 đã bổ sung nhiều nội dung mới, trong đó có những quy định lần đầu tiên được đưa vào nhằm điều chỉnh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Đồng thời, nhiều nội dung trước đây trong Quy định số 37 đã được Quy định số 207 diễn đạt rõ ràng, giải thích cặn kẽ hơn cụ thể hơn, giúp thống nhất nhận thức và cách hiểu trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, một số quy định cũng được mở rộng về phạm vi và đối tượng áp dụng. Nếu trước đây chủ yếu tập trung vào người trực tiếp thực hiện hành vi thì nay đã bổ sung các trường hợp có liên quan, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa và xử lý vi phạm. Do đó Quy định số 207 đã kịp thời có những quy định mới mang tính đột phá để bổ sung để chúng ta thấy rõ là hành vi phải được điều chỉnh bằng quy định.

Với những điều đảng viên không được làm, bên cạnh việc quy định đảng viên không được đe dọa, trả thù người dũng cảm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thì việc bảo vệ người thân của họ cũng rất cần thiết. Bởi nếu người thân không được bảo vệ, các đối tượng xấu có thể lợi dụng để gây áp lực, từ đó tác động tiêu cực đến tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám đấu tranh. Vì vậy, việc mở rộng phạm vi bảo vệ sang cả người thân là rất hợp lý, Có như vậy, cán bộ mới yên tâm cống hiến và mạnh dạn hành động vì lợi ích chung.

PV: Một trong những nội dung mới được dư luận quan tâm là việc nghiêm cấm sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để tạo dựng, phát tán thông tin sai sự thật, đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy để bố trí người không đủ năng lực vào vị trí có quyền lực hoặc phân bổ nguồn lực. Theo ông, những quy định này cho thấy yêu cầu gì trong công tác quản lý, rèn luyện đảng viên hiện nay?

PGS. Lê Văn Cường: Chúng ta phải thấy rất rõ là từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, sự phát triển của khoa học công nghệ thay đổi một cách chóng mặt. Trước đây chúng ta chưa hình dung hết tác động lớn của mạng xã hội và công nghệ như hiện nay. Đặc biệt, AI, deepfake đang lan tỏa rất mạnh, vì vậy, nếu không kịp thời điều chỉnh bằng các quy định thì việc phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội sẽ gây ra nhiều hệ lụy.

Tôi rất chú ý một điểm mới là trước đây quy định chỉ đề cập đến thông tin, tài liệu, còn nay đã bổ sung thêm khái niệm “dữ liệu”. Điều này nhằm ngăn chặn việc phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí sai sự thật. Những thông tin như vậy có thể ảnh hưởng rất lớn, gây mất đoàn kết nội bộ. Có những thông tin xấu độc được tạo dựng bằng AI, lan truyền với tốc độ rất nhanh, đến khi đính chính thì uy tín của cá nhân, tổ chức cũng đã bị ảnh hưởng. Những nội dung thông tin xấu độc này thường xuất hiện những dịp bầu cử, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ… Vì thế, cần quy định rõ hơn để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đây là những hành vi bị cấm, không được phép thực hiện.

Ngoài ra, trong quá trình sắp xếp cán bộ, tinh gọn bộ máy, đặc biệt khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, chắc chắn sẽ phát sinh những tâm tư liên quan đến vị trí việc làm. Chúng ta cũng đã nhiều lần chỉ ra tình trạng chạy chức, chạy quyền thì nay cũng cần ngăn chặn và cần phải được quy định rõ trong Quy định 207- đây là những hành vi sai, không được phép thực hiện. Nếu lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để điều chuyển, bố trí cán bộ không đúng quy định, không đúng quy trình thì phải bị ngăn cấm, không được phép làm. Việc quy định cụ thể như vậy sẽ giúp quá trình thực hiện rõ ràng và hiệu quả hơn và dễ thực hiện.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!