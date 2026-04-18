Khi robot và AI trở thành “đồng nghiệp” của cán bộ phường

Lần đầu tới làm thủ tục hành chính, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương trú tại phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên không khỏi bất ngờ trước sự hỗ trợ đắc lực từ kiosk AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Thay vì phải xếp hàng chờ đợi tư vấn hồ sơ như trước, chị Phương chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản trên máy với sự hướng dẫn của các bạn đoàn viên thanh niên, giúp chị hoàn tất thủ tục sớm hơn.

“Tôi đến để công chứng giấy tờ chuẩn bị cho hồ sơ học thạc sĩ. Trải nghiệm thực tế cho thấy việc sử dụng kiosk AI nhanh chóng và hiệu quả hơn hẳn cách làm truyền thống. Không chỉ tiết kiệm thời gian cho người dân, công nghệ này còn giảm bớt áp lực công việc cho các cán bộ tại quầy. Tôi thực sự ấn tượng với sự tiện lợi và chuyên nghiệp này...”, chị Phương bày tỏ.

Thí điểm mô hình kiosk tra cứu thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

Hệ thống kiosk thông minh được thiết kế như một "trợ lý số" đa năng với khả năng quét căn cước công dân (CCCD), scan và in tài liệu tại chỗ. Đặc biệt, thiết bị tích hợp tính năng nộp hồ sơ trực tuyến trực tiếp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cho phép người dân tương tác và nhận hướng dẫn hai chiều thông qua hệ thống âm thanh.

Phan Đình Phùng là phường trung tâm của tỉnh Thái Nguyên với quy mô dân số lớn, nên mỗi ngày Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận trung bình gần 200 hồ sơ. Việc thí điểm áp dụng kiosk AI đã giúp giảm đáng kể áp lực công việc cho cán bộ tại quầy, đồng thời rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân. Thay vì phải xếp hàng để được tư vấn các bước cơ bản, giờ đây người dân có thể chủ động hoàn thiện thủ tục một cách chính xác, minh bạch, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chỉ số hài lòng và đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số tại địa phương.

Ông Đặng Khánh Duy, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên cho biết, thiết bị này kết nối trực tiếp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cho phép công dân chủ động hoàn thiện thủ tục từ khâu nhập dữ liệu đầu vào mà không cần qua các bước trung gian rườm rà. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, giúp giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp không cần thiết và tạo sự thuận tiện tối đa cho nhân dân.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân tra cứu thông tin và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hành chính

Tại phường Quyết Thắng, hình ảnh chú robot thông minh túc trực ngay khu vực tiếp đón đã trở nên gần gũi với người dân. Không còn cảnh phải lúng túng tìm người hỏi hay chờ đợi hướng dẫn, người dân giờ đây có thể tương tác trực tiếp với robot để tra cứu mọi thông tin: từ thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện cho đến các biểu mẫu cần thiết. Sự hiện diện của "trợ lý robot" đã mang đến diện mạo hiện đại và thân thiện cho bộ máy hành chính cơ sở.

“Đến làm thủ tục tại phường lần này, tôi rất ấn tượng với hệ thống thiết bị hiện đại. Đặc biệt, sau khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, một số quy trình hành chính đã có sự thay đổi khiến tôi không khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ tương tác trực tiếp với máy và được giải đáp tận tình, tôi đã nắm rõ các bước cần làm. Việc này giúp đi đúng phòng, gặp đúng người, không còn phải đi lòng vòng qua nhiều bộ phận như trước. Mọi thứ được giải quyết rất nhanh gọn và thuận tiện", chị Dương Thị Thúy, phường Quyết Thắng bày tỏ.

Mô hình Robot thông minh tại phường Quyết Thắng

Trung bình mỗi ngày, bộ phận một cửa phường Quyết Thắng tiếp nhận từ 70 đến 100 thủ tục hành chính. Trong bối cảnh lực lượng cán bộ mỏng, khối lượng công việc lớn, việc thử nghiệm áp dụng robot tích hợp AI để hỗ trợ giải đáp các thủ tục hành chính đã giúp ích rất nhiều trong việc điều tiết luồng công việc.

Chị Nguyễn Thị Anh Thư, chuyên viên hành chính công, phường Quyết Thắng, Thái Nguyên cho biết thêm, hệ thống này đóng vai trò như một "bộ lọc" nhanh và chính xác, tạo môi trường làm việc khoa học, hiện đại hơn.

“Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường, đặc biệt là vào những ngày đầu tuần, lượng hồ sơ đổ về rất lớn dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ. Sự xuất hiện của "nhân viên AI" đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc hướng dẫn người dân, giúp bà con không phải chờ đợi lâu trong mệt mỏi. Điều đáng mừng là các nội dung hướng dẫn của Robot rất chính xác và đầy đủ, tương đồng với những giải đáp chuyên môn mà chúng tôi thường cung cấp trực tiếp. Nhờ vậy, người dân có thể hoàn toàn yên tâm thực hiện theo chỉ dẫn của máy trong khi chờ đến lượt...", chị Thư cho biết.

Mô hình thí điểm đưa công nghệ và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giải quyết công việc tại các Trung tâm hành chính công ở tỉnh Thái Nguyên đã cho thấy tư duy đổi mới "lấy công nghệ làm đòn bẩy để cải cách hành chính". Thành công bước đầu của mô hình không chỉ giúp giảm áp lực công việc cho đội ngũ chuyên viên mà còn tạo niềm tin cũng như thói quen ứng dụng công nghệ số trong cộng đồng.

Ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở KH&CN Thái Nguyên cho biết, hiện nay, AI bước đầu được đưa vào hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và đang trong giai đoạn triển khai thực nghiệm. Trên cơ sở các mô hình này, thời gian tới, sở sẽ tiến hành đánh giá, tổng kết hiệu quả, từ đó tiếp tục hoàn thiện các giải pháp, hệ thống AI nếu phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu công việc, để tham mưu triển khai nhân rộng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

"Mục tiêu là ứng dụng AI theo hướng thiết thực, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công dễ dàng, nhanh chóng hơn; đồng thời hỗ trợ đội ngũ công chức xử lý hồ sơ chính xác, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, ông Hoàng Văn Thiên cho biết.

Từ những mô hình thí điểm tại cơ sở, có thể thấy chuyển đổi số trong cải cách hành chính ở Thái Nguyên đang dần đi vào thực chất. Với cách làm bài bản, lộ trình rõ ràng và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, những mô hình này được kỳ vọng sẽ tiếp tục được hoàn thiện, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.