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Chuyển giao Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sang Báo Nhân Dân

Thứ Tư, 22:20, 21/10/2026
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Ngày 21/10, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đã diễn ra lễ bàn giao Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về Báo Nhân Dân, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa nguồn lực báo chí và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Dự buổi lễ có các đồng chí Võ Thành Hưng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo Cục Chuyển đổi số-Cơ yếu và Vụ Tổ chức-Hành chính.

Về phía Báo Nhân Dân, có đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; lãnh đạo Văn phòng và các bộ phận liên quan.

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Với việc tiếp nhận Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân Dân sẽ trở thành một trung tâm tích hợp dữ liệu, thông tin báo chí thống nhất, đa phương tiện và hiện đại của Đảng. (Ảnh: MINH DUY)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Võ Thành Hưng cho biết: "Căn cứ theo Quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về việc chuyển giao Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sang Báo Nhân Dân tiếp nhận, quản lý và vận hành, Văn phòng Trung ương Đảng quyết định điều động 11 đồng chí thuộc Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cục Chuyển đổi số-Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng sang công tác tại Báo Nhân Dân".

Đồng chí Võ Thành Hưng chia sẻ: "Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được chuyển giao từ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương) về trực thuộc Cục Chuyển đổi số-Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng từ tháng 4/2025".

Trong 18 tháng qua, các đồng chí đang công tác Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, duy trì vận hành Cổng thông tin một cách hiệu quả trong công tác công bố các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và làm cầu nối tuyên truyền đường lối, chính sách đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân sau khi tiếp nhận chuyển giao sẽ tạo điều kiện để các đồng chí thuộc Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác để vận hành hiệu quả chức năng và nhiệm vụ của Cổng trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Báo Nhân Dân, đồng chí Quế Đình Nguyên khẳng định: Báo Nhân Dân hết sức vinh dự khi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin cậy và quyết định chuyển giao Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về trực thuộc Báo Nhân Dân.

Như vậy, đến nay Báo Nhân Dân là cơ quan báo chí chủ lực duy nhất của Đảng vừa có các đơn vị báo chí, vừa tổ chức thực hiện Cổng thông tin chính thức của Trung ương Đảng. Báo Nhân Dân xác định rõ trách nhiệm và xem đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và sẽ quyết tâm nỗ lực ở mức cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; kết nối thông tin điện tử của Trung ương Đảng với các cơ quan đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan, tổ chức liên quan; tích hợp thông tin, cung cấp các dịch vụ thông tin trực tuyến của Đảng; tiếp nhận, xử lý phản hồi, ý kiến của các tổ chức, đảng viên và nhân dân. Cổng là đầu mối thông tin chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng đến các cơ quan, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương.

Cổng là kênh thông tin chính thức của các kỳ Đại hội Đảng, Hội nghị Trung ương; các sự kiện của lãnh đạo các cơ quan đảng; kết nối thông tin điện tử của Trung ương Đảng với các cơ quan, tổ chức đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan, tổ chức liên quan. Vận hành kênh giao tiếp giữa Đảng với nhân dân, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng trên thế giới. Tổ chức thực hiện diễn đàn trao đổi trực tuyến giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng; đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, Cổng quản lý, cập nhật, vận hành Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh; hướng dẫn, điều phối việc cập nhật thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, các cơ quan đảng ở Trung ương và địa phương, bảo đảm tính kịp thời, chính xác, thống nhất.

Cùng với đó, Cổng theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin phản ánh của dư luận, báo chí liên quan đến đường lối, chủ trương, định hướng chiến lược, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Việc tiếp nhận Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đơn vị trực thuộc Báo sẽ góp phần xây dựng Báo Nhân Dân trở thành một trung tâm tích hợp dữ liệu, thông tin báo chí thống nhất, đa phương tiện và hiện đại của Đảng.

Theo Minh Duy/Nhân dân
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