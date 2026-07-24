VOV, TTXVN, Báo Nhân dân ký kết hợp tác truyền thông với Viện KSND tối cao

Dự Lễ ký kết có ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Cùng dự có ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cùng các đại biểu tại Lễ ký kết. (Ảnh: Đinh Trung)

Trong tiến trình cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ngành Kiểm sát nhân dân luôn xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, là một bộ phận cấu thành trong công tác tư tưởng của Đảng.

Trong không khí kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2024), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ký kết hợp tác truyền thông với Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2026-2027.

Nội dung hợp tác truyền thông tập trung vào các nhóm nội dung chính: Tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, cải cách tư pháp, nhất là các nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị của Viện kiểm sát nhân dân. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 06 ngày 6/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền tại buổi lễ. (Ảnh: Đinh Trung)

Thông tin tuyên truyền toàn diện về vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân, trọng tâm là công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Ưu tiên đăng tải tin bài, bố trí thời lượng, khung giờ phát sóng phù hợp để tuyên truyền các sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân; phối hợp thực hiện các đợt tuyên truyền cao điểm theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2026 - 2027, trong đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai Nghị quyết số 25/2025 ngày 24/06/2025 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, hoàn thiện thể chế, nghiên cứu khoa học, đào tạo, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nền tảng quản lý án hình sự, quá trình xây dựng nền tảng quản lý án dân sự, hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đinh Trung)

Thông tin tuyên truyền về hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp về hình sự, công tác đối ngoại của ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là các hoạt động ký kết, tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, các chuyến công tác nước ngoài của Viện trưởng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại các quốc gia, địa bàn có cơ quan thường trú của ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia. Một điểm mới rất quan trọng của nội dung hợp tác truyền thông là các bên thống nhất xây dựng chuyên trang, chuyên mục mang tính nhận diện thương hiệu, đặc tả chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong đó, trên Báo Nhân Dân điện tử sẽ thể hiện bằng chuyên trang, chuyên mục "Công tố - Kiểm sát tư pháp". Trên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ phối hợp sản xuất chương trình "Công tố - Kiểm sát, thượng tôn pháp luật", phát sóng trên kênh VOV1 và trên các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trên hệ sinh thái của Thông tấn xã Việt Nam sẽ xây dựng chuyên trang, chuyên mục "Công tố - Kiểm sát, bảo vệ công lý".

Đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo ông Lê Quốc Minh, trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, nguy cơ thông tin xấu độc... thì những kênh báo chí chính thống đăng tải các thông tin của các cơ quan nhà nước, các chính quyền địa phương là vô cùng quan trọng, là kênh thông tin tin cậy của người dân. Để thực hiện tốt hợp tác tuyên truyền với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan thông tấn, báo chí đã xây dựng kế hoạch cụ thể với những chuyên trang, chuyên mục sáng tạo, hấp dẫn để người đọc.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Qua Lễ ký kết, ông Lê Quốc Minh mong muốn có sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia với cơ quan chuyên môn của Viện Kiểm sát; đẩy mạnh chia sẻ thông tin, phát huy những thế mạnh để nội dung, phương thức tuyên truyền hiệu quả, hấp dẫn hơn và lan tỏa được sâu rộng hơn. Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền tư pháp hiện đại. Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác kiểm sát và cũng mở ra những yêu cầu mới đối với công tác truyền thông.

Truyền thông không chỉ là kênh thông tin, mà còn là cầu nối giữa các cơ quan tư pháp với nhân dân, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý và tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương cải cách tư pháp. Việc ký kết chương trình hợp tác hôm nay với Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây không chỉ là sự mở rộng quan hệ phối hợp với ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành Kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân và sức lan tỏa xã hội làm thước đo.