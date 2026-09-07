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Truyền thông Hàn Quốc: Hợp tác nghị viện Hàn Quốc-Việt Nam trở thành tâm điểm

Thứ Hai, 17:36, 07/09/2026
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VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, trong đó hợp tác nghị viện tiếp tục được chú trọng trước thềm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm Hàn Quốc đang diễn ra của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân được báo chí Hàn Quốc nhìn nhận như một động lực mới thúc đẩy sự phát triển quan hệ hai nước nói chung và hai cơ quan lập pháp nói riêng.

Tờ Nhật báo Á châu – một tờ báo hàng đầu của Hàn Quốc được biết đến với thương hiệu toàn cầu Aju Business Daily, đăng tải bình luận nhan đề “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc - Thúc đẩy hợp tác trước thềm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao”. Bài báo có đoạn viết “Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Hàn Quốc và Việt Nam đang mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ tiên tiến và giao lưu nhân dân…, đồng thời, hợp tác nghị viện giữa hai nước một lần nữa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý”.

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Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Nhật báo Á châu nhấn mạnh “Trong lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc đã khẳng định vị thế là đối tác quan trọng của Việt Nam, là đối tác đầu tư lớn thứ hai, nguồn khách du lịch lớn thứ hai, nhà cung cấp viện trợ phát triển chính thức lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam”. Tờ báo dẫn các số liệu hợp tác kinh tế Hàn – Việt cho biết “kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 89,5 tỷ USD vào năm 2025, tăng 9,6% so với năm 2024, và từ tháng 1 đến tháng 7/2026 dự kiến ​​đạt 70 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Một số cơ quan báo chí chủ lực khác của Hàn Quốc cũng đăng tải, phát sóng nhiều thông tin liên quan hợp tác Hàn – Việt, trong đó nhấn mạnh “Quan hệ giữa Quốc hội Hàn Quốc và Việt Nam gần đây đã được đẩy mạnh thông qua các cuộc trao đổi cấp cao. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội tiền nhiệm Woo Won-sik năm ngoái, Quốc hội hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác”.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cho đến nay, Quốc hội hai nước vẫn đang tiếp tục trao đổi ở cấp lãnh đạo quốc hội, các ủy ban thường vụ, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, các nhóm nghị sỹ nữ và nghị sỹ trẻ, thảo luận về các phương pháp thẩm định kinh nghiệm lập pháp và thực thi chính sách”.

Truyền thông Hàn Quốc phân tích “Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ​​diễn ra trong khi Hàn Quốc và Việt Nam nỗ lực lớn hơn nhằm hỗ trợ về mặt thể chế cho hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và giao lưu nhân dân, thông qua ngoại giao nghị viện, trước thềm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước dự kiến ​​sẽ tiếp tục thảo luận nhằm mở rộng quy mô hợp tác hiện có, đồng thời củng cố nền tảng pháp lý và thể chế”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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