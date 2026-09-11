Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện đối ngoại cân bằng của Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga, các chuyên gia, học giả cho rằng, hai chuyến thăm này là một sự kiện lớn và thể hiện chính sách ngoại giao cân bằng của Việt Nam.

Theo Phó Giáo sư Ekaterina Koldunova, Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moscow (MGIMO), chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga và Pháp của nhà lãnh đạo Việt Nam mang tính biểu tượng nhằm duy trì hợp tác chính trị ở cấp cao nhất.

Với Nga, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên kể từ năm 1991 của nhà lãnh đạo đồng thời giữ cả hai cương vị là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Trong khi với Pháp, đây là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo Phó Giáo sư Ekaterina Koldunova, hai chuyến đi này thể hiện sự cân bằng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Bà đặc biệt nhấn mạnh sự hợp tác giữa Việt Nam và các nước sẽ đem lại hòa bình và ổn định cho khu vực cũng như trên thế giới.

Trong khi theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Piotr Yuryevich Tsvetov, Học viện Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới Nga lần này là một kiện sự ngoại giao lớn sau nhiều năm. “Chúng tôi kỳ vọng, sau chuyến thăm này, những thỏa thuận và kế hoạch giữa hai nước sẽ được triển khai nhanh hơn, cụ thể hơn. Quan hệ giữa hai nước hiện nay đang ở trạng thái tốt đẹp nhất kể từ đầu thế kỷ XXI” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Piotr Yuryevich Tsvetov nhấn mạnh.

Phó Giáo sư Ekaterina Koldunova, Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moscow (MGIMO) trao đổi với phóng viên VOV

Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt hơn 75 năm qua. Trong khi Việt Nam và Pháp cũng đã thiết lập quan hệ trên 50 năm. Đây đều là những quốc gia đã nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với các Đối tác chiến lược toàn diện, góp phần tạo thêm động lực để đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.