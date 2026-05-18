  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"

Thứ Hai, 11:56, 18/05/2026
VOV.VN - Chiều 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Chương trình "Theo dấu chân Bác", kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút đông đảo bà con kiều bào và đại diện cộng đồng người Việt Nam từ khắp các địa phương trên đất nước Thái Lan về tham dự.

Phát biểu khai mạc Chương trình "Theo dấu chân Bác", kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, khi tháng 5 về, mỗi người con Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều hướng về cội nguồn với lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.

Trong bài viết "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định dù Bác đã đi xa hơn nửa thế kỷ nhưng hình ảnh và tư tưởng của Người vẫn luôn hiện diện, soi đường cho dân tộc Việt Nam trong hành trình phát triển ngày hôm nay.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Chương trình "Theo dấu chân Bác", kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại sứ cũng khẳng định ý nghĩa đặc biệt của mảnh đất Thái Lan - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động cách mạng. Những địa danh lịch sử như Phichit, Nakhon Phanom hay Udon Thani không chỉ là nơi lưu dấu ấn của Người, là những chứng tích lịch sử quý báu, mà còn là biểu tượng sinh động, là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển trong tương lai.

Buổi chiếu phim góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng kiều bào và tiếp tục lan tỏa các giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đến thế hệ người Việt Nam tại nước ngoài

Trong khuôn khổ của chương trình năm nay, ban tổ chức đã trình chiếu bộ phim điện ảnh "Thầu Chín ở Xiêm". Đây là tác phẩm nghệ thuật tái hiện chân thực một giai đoạn lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác tại Thái Lan.

Thông qua bộ phim, bà con kiều bào và các đại biểu tham dự có cơ hội hiểu rõ hơn về cuộc sống giản dị, gần gũi nhưng đầy nghị lực của Người; cảm nhận sâu sắc tình cảm gắn bó của Bác với cộng đồng người Việt tại Thái Lan cũng như những năm tháng hy sinh thầm lặng của Người trên hành trình tìm đường cứu nước.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sự kiện kết thúc trong không khí xúc động, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng kiều bào và tiếp tục lan tỏa các giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đến thế hệ người Việt Nam tại nước ngoài.

Ngọc Diệp - Quốc Hùng/VOV-Bangkok
Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), lực lượng Công an đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại tỉnh Thái Nguyên, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

VOV.VN - Hôm nay, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu tại Đắk Lắk đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt là các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bồi đắp lý tưởng sống và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

