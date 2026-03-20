Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thông điệp đối ngoại quan trọng

Thứ Sáu, 21:43, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến 25/3/2026.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa, gửi tới cộng đồng quốc tế một thông điệp chính trị và đối ngoại quan trọng của Việt Nam.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi

PV: Chuyến thăm Nga lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ tạo ra “đột phá chiến lược” nào mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt là trong bối cảnh cục diện quốc tế đang biến động nhanh và phức tạp như hiện nay?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Quan hệ Việt Nam-LB Nga là mối quan hệ sâu sắc và toàn diện. Từ chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5 năm ngoái và cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Putin vào ngày 10/5, hai bên nhất trí mở rộng thêm những lĩnh vực hợp tác mới, những động lực mới, vì vậy theo tôi, trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lĩnh vực an ninh quốc phòng chắc chắn sẽ được đẩy mạnh và được coi là trụ cột.

Bên cạnh đó là hợp tác về năng lượng và dầu khí có thể nâng lên thành sự hợp tác chiến lược, đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài cho Việt Nam. Về động lực mới, theo tôi sẽ tập trung vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, đây là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng. Giao lưu nhân dân cũng là lĩnh vực rất quan trọng. Việt Nam-LB Nga tuy cách xa nhau về địa lý nhưng lại có nhiều điểm tương đồng về lòng yêu nước, tông trọng văn hóa và truyền thống dân tộc. Tôi tin rằng với sự quyết tâm của lãnh đạo cấp cao 2 nước, sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, ngành, tiềm năng 2 nước sẽ được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

PV: Từ lâu, Nga luôn là đối tác then chốt của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nhưng đâu là những lĩnh vực hợp tác mới mà chuyến thăm lần này có thể mở đường, phản ánh tầm nhìn dài hạn của quan hệ Việt Nam - Nga trong 10 đến 20 năm tới?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Nga là một cường quốc về hạt nhân, rất mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, xây dựng các nhà máy điện hạt nhân và có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về khoa học công nghệ. Chúng ta hy vọng sự hợp tác trong việc xây dựng Nhà máy điện Hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ tăng cường sự hợp tác giữa 2 nước.

Như vậy Việt Nam có điều kiện phát triển và hội nhập ngành hạt nhân của Việt Nam phục vụ mục tiêu phát triển đất nước, sử dụng vào mục đích hòa bình. Đây là động lực rất quan trọng. Chúng ta sẽ có đội ngũ chuyên gia, hệ thống các nhà máy, các trung tâm nghiên cứu hạt nhân.  

Thứ 2 là hợp tác về khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, lượng tử, sản xuất chip bán dẫn…Trong chuyến thăm lần này Thủ tướng sẽ đi thăm một số cơ sở của Liên bang Nga liên quan đến lĩnh vực này và chúng ta hy vọng sẽ có những đột phá tiếp theo. Một lĩnh vực hợp tác nữa là giáo dục đào tạo và văn học nghệ thuật. Nhiều nhà văn, nhà hoạt động văn hóa lớn của chúng ta được đào tạo tại Liên Xô và hiện tại nhiều bạn trẻ cũng sang Nga học tập. Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, phát triển đất nước Việt Nam với trọng tâm là phục vụ lợi ích của người dân, thì sự hợp tác này thực sự đem lại một sức mạnh mới trong quan hệ giữa 2 nước.

PV: Từ góc độ công tác đối ngoại, Đại sứ đánh giá thế nào về thông điệp chính trị và đối ngoại mà chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong việc khẳng định vị thế, bản lĩnh và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Việt Nam luôn nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, làm bạn với tất cả các nước, đóng góp tích cực vào sự hòa bình và ổn định trên toàn thế giới. Chuyến thăm lần này nhằm chuyển một bức thông điệp mạnh mẽ, rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các bạn bè truyền thống, các đối tác lớn, trong đó có Liên bang Nga, sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề của thế giới và khu vực. Chuyến thăm cũng thể hiện đường lối đối ngoại xuyên suốt, mục tiêu không thay đổi của Việt Nam, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Theo tôi hiểu, tất cả các nước lớn, các bạn bè quốc tế đều coi trọng Việt Nam. Điều đó cho thấy Việt Nam có đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, có con đường phát triển riêng của mình.

PV: Cảm ơn Đại sứ!

Thu Hà - Minh Phượng/VOV-Moscow
