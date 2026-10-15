English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng: Bảo đảm tính ổn định, sức sống lâu dài

Thứ Năm, 10:30, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo kết luận, việc xác định phạm vi, mức độ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải căn cứ vào kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; không ấn định trước nội dung sửa đổi, bổ sung, đồng thời không né tránh những vấn đề mới đặt ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Kết luận số 103 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

nghien cuu sua doi, bo sung Dieu le Dang bao dam tinh on dinh, suc song lau dai hinh anh 1
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét tờ trình của Bộ Chính trị về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; đã thảo luận và thống nhất kết luận cơ bản thống nhất về mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nội dung và phương pháp của Đề cương.

Trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện đề cương và tổ chức nghiên cứu, kết luận nhấn mạnh cần quán triệt sâu sắc các yêu cầu. 

Một là, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng là nhiệm vụ hệ trọng, phải được tiến hành khoa học, dân chủ, khách quan, thận trọng; kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, kế thừa những giá trị đã được khẳng định và tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm phù hợp.

Việc xác định phạm vi, mức độ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải căn cứ vào kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; không ấn định trước nội dung sửa đổi, bổ sung, đồng thời không né tránh những vấn đề mới đặt ra.

Mọi đề xuất phải giữ vững bản chất, mục tiêu, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm Điều lệ Đảng chặt chẽ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; có tính ổn định và sức sống lâu dài.

Hai là, việc nghiên cứu, tổng kết phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội XV của Đảng, gắn kết chặt chẽ với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh và các nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn lớn của nhiệm kỳ; bảo đảm đồng bộ với quá trình nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Hiến pháp.

Kịp thời cập nhật, nâng tầm những quan điểm, chủ trương có liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đảng thành những vấn đề cần tổng kết, nghiên cứu; không chuyển "cơ học" nội dung nghị quyết vào Điều lệ Đảng.

Ba là, lấy thực tiễn làm căn cứ quan trọng để nghiên cứu, đề xuất. Tổ chức tổng kết từ cơ sở, đến từng chi bộ, từng đảng viên, phản ánh khách quan, trung thực những vấn đề phát sinh trong thi hành Điều lệ Đảng.

Tập trung vào những vấn đề thực tiễn đặt ra trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; vận hành mô hình tổ chức mới, chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; quan hệ giữa tập thể, cá nhân và người đứng đầu; công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật; chuyển đổi số, dữ liệu và tác động của khoa học, công nghệ đối với tổ chức và hoạt động của Đảng; các nội dung đang thí điểm và những yêu cầu đặt ra trong kỷ nguyên mới.

Mỗi đề xuất cụ thể về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải có căn cứ lý luận và thực tiễn vững chắc, làm rõ sự cần thiết, phương án, tác động, điều kiện thực hiện và tính khả thi.

Bốn là, căn cứ kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, phân định rõ vướng mắc từ quy định của Điều lệ Đảng, từ văn bản thi hành hay từ tổ chức thực hiện để xác định rõ hướng xử lý đối với từng nội dung theo 4 hướng: Tiếp tục kế thừa; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; giao Trung ương quy định, hướng dẫn; tiếp tục tổng kết, thí điểm, kiểm chứng.

Chỉ đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đối với những vấn đề thật sự cần thiết, đã được thực tiễn kiểm nghiệm, có tính nguyên tắc, phổ biến, ổn định, khả thi và có giá trị thực hiện lâu dài; những vấn đề chưa đủ độ chín, còn có ý kiến khác nhau hoặc thường xuyên biến động thì tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, thí điểm trước khi xem xét.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện Đề cương và tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, căn cứ tình hình thực tiễn của hoạt động tổng kết, nghiên cứu để chỉ đạo rà soát, cập nhật, điều chỉnh một số nội dung cụ thể của Đề cương; bảo đảm sự liên thông, thống nhất giữa Đề cương tổng thể, các nhóm nghiên cứu, hệ thống chuyên đề và Báo cáo tổng thể; lấy ý kiến rộng rãi, thực chất, phát huy trí tuệ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học.

Trong thời gian chưa sửa đổi Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo hoàn thiện các quy định, hướng dẫn bảo đảm thực hiện thống nhất các nội dung đang thí điểm.

Trung ương yêu cầu thực hiện đúng lộ trình: Năm 2026 hoàn thiện Đề cương, phương pháp, hệ thống chuyên đề, hướng dẫn và các điều kiện tổ chức thực hiện. Năm 2027 - 2028 tập trung nghiên cứu, khảo sát, tổng kết mô hình, tổng kết thí điểm, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng thể và lấy ý kiến. Năm 2029 tiếp thu, cập nhật, chỉnh lý và hoàn thiện Báo cáo tổng thể.

Các sản phẩm nghiên cứu được bàn giao cho Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XV sau khi được thành lập để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt 6 chuyên đề của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV
Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt 6 chuyên đề của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

VOV.VN - Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Hội nghị được tổ chức phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt 6 chuyên đề của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt 6 chuyên đề của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

VOV.VN - Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Hội nghị được tổ chức phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV
Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

VOV.VN - Ngày 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

VOV.VN - Ngày 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIV
Toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIV

VOV.VN - Chiều 8/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bế mạc. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIV

Toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIV

VOV.VN - Chiều 8/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bế mạc. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội