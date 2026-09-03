Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cùng Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9/2026.

Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức trình Quốc thư lên Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing.

PV: Xin Đại sứ chia sẻ về mục đích, ý nghĩa và những kỳ vọng chính trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing?

Đại sứ Nguyễn Anh Đức: Đây là lần đầu tiên Tổng thống Min Aung Hlaing tới thăm Việt Nam kể từ khi Myanmar hoàn tất Tổng tuyển cử và thành lập Chính phủ mới vào tháng 4/2026, đồng thời là chuyến thăm cấp cao nhất giữa hai nước từ năm 2019.

Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng: không chỉ củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác song phương, mà còn khẳng định vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar ngày càng đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân đôi bên.

PV: Vượt qua nhiều thăng trầm lịch sử, hợp tác Việt Nam - Myanmar đã khẳng định được sức sống bền bỉ. Vậy nhìn lại giai đoạn vừa qua, đâu là những điểm tựa vững chắc nhất và trong thời gian tới, hai nước cần tập trung khai thác những không gian hợp tác mới nào, thưa Đại sứ?

Đại sứ Nguyễn Anh Đức: Việt Nam và Myanmar có quan hệ đoàn kết, gắn bó truyền thống từ những năm đầu độc lập của Việt Nam và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Hai bên đã nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác Hợp tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2017.

Trước khi xảy ra biến động chính trị tại Myanmar năm 2021, hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó điểm sáng là hợp tác kinh tế - thương mại. Việt Nam nằm trong nhóm các đối tác thương mại và nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Myanmar. Thời gian qua, dù gặp nhiều thách thức, nhiều doanh nghiệp lớn của ta tại Myanmar như Viettel, THACO, BIDV vẫn kiên trì bám trụ; thương mại song phương duy trì khoảng 500 triệu USD mỗi năm.

Hai nước cũng luôn thể hiện tình đoàn kết lúc khó khăn. Trong giai đoạn khó khăn hay thiên tai như trận động đất tháng 3/2025, Việt Nam luôn kịp thời hỗ trợ Myanmar. Ngay sau trận động đất năm 2025, Việt Nam đã kịp thời cử lực lượng cứu hộ cùng hàng hóa viện trợ hỗ trợ bạn.

Hiện nay, quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên cần tập trung vào 4 phương hướng hợp tác lớn: Một là tăng cường tin cậy chính trị; hai là đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, nhất là nông nghiệp, viễn thông và sản xuất xe điện; ba là mở rộng giao lưu nhân dân, du lịch và đường bay trực tiếp; bốn là phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, nhất là ASEAN và tiểu vùng Mê Công.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm chính thức Myanmar, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar từ ngày 25 - 26/8/2026.

PV: Thưa Đại sứ, Myanmar đang trong quá trình tái thiết và tái hội nhập kinh tế. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, thị trường này đang mở ra những cơ hội nào?

Đại sứ Nguyễn Anh Đức: Về cơ hội, Myanmar là thị trường hơn 51 triệu dân với tài nguyên phong phú và nguồn lao động trẻ. Nhu cầu tái thiết cơ sở hạ tầng, hàng tiêu dùng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài sau biến động chính trị và thiên tai là rất lớn. Hơn nữa, hàng hóa Việt Nam rất được người tiêu dùng Myanmar ưa chuộng và Chính phủ bạn luôn dành thiện cảm, ưu tiên cho nhà đầu tư Việt Nam.

Tuy nhiên, thách thức cũng không hề nhỏ. Các doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro về an ninh tại một số địa bàn, những hạn chế của nền kinh tế nội địa, cùng các rào cản về thủ tục hành chính, chính sách nhập khẩu và thanh toán quốc tế. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần tranh thủ thời cơ nhưng phải khảo sát thật kỹ lưỡng, nắm chắc pháp lý để đảm bảo đầu tư an toàn và hiệu quả bền vững.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Dấu ấn hợp tác Việt Nam - Myanmar Chiều dài lịch sử: Năm 1947, Việt Nam đặt Cơ quan thường trú tại Yangon, sau đó là Cơ quan đại diện chính phủ năm 1948, Tổng lãnh sự quán năm 1957, và chính thức nâng cấp lên quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ vào năm 1975. Hợp tác Kinh tế - Đầu tư: - Kim ngạch thương mại song phương duy trì khoảng 500 triệu USD/năm. - Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Myanmar với tổng vốn đăng ký đạt gần 2,2 tỷ USD. Hỗ trợ nhân đạo: - Tháng 8/2024: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 200.000USD khắc phục hậu quả bão Mocha. - Tháng 3/2025: Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng cứu hộ hơn 100 người cùng 300.000USD viện trợ khẩn cấp giúp Myanmar khắc phục trận động đất lịch sử.