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Việt Nam cùng các nước ASEAN thúc đẩy giải pháp thực chất cho vấn đề Myanmar

Chủ Nhật, 20:54, 12/07/2026
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VOV.VN - Ngày 12/7, tại Bangkok (Thái Lan), đã diễn ra cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa P. Lazaro - nước Chủ tịch ASEAN 2026.

 

Đây là cuộc gặp trực tiếp cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên, đồng thời là tiếp xúc cấp cao nhất giữa ASEAN và Myanmar kể từ năm 2021, thể hiện tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác với Myanmar. Sự kiện được tổ chức theo chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines) nhằm duy trì hỗ trợ Myanmar bám sát các nguyên tắc của Đồng thuận 5 điểm.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu tham dự cuộc gặp.

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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar chiều 12/7/2026. 
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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar chiều 12/7/2026.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar Tin Maung Swe đã thông tin về các diễn tiến gần đây tại Myanmar, bao gồm kế hoạch 100 ngày và các biện pháp thúc đẩy hòa bình, ổn định, duy trì tiếp xúc với các bên liên quan. Trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, các Ngoại trưởng ASEAN đã chia sẻ đánh giá tình hình, trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp hỗ trợ Myanmar triển khai thực chất Đồng thuận 5 điểm. 

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Ông Sihasak Phuangketkeow, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan phát biểu tại buổi họp báo ngày 12/7/2026. 

Các nước khẳng định sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với đại diện chính quyền Myanmar, hỗ trợ tìm kiếm giải pháp lâu dài do Myanmar làm chủ và dẫn dắt, vì mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững cho người dân cũng như toàn khu vực.

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Cuộc gặp thể hiện tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác với Myanmar.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Myanmar là một thành viên của ASEAN và Đồng thuận 5 điểm là khuôn khổ quan trọng nhất. Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực của chính quyền Myanmar thời gian qua trong ổn định chính trị, phục hồi kinh tế, kiểm soát biên giới và đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới như ma túy và tội phạm mạng.  

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Bà Maria Theresa P. Lazaro, Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar phát biểu tại buổi họp báo chiều 12/7/2026.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng bên cạnh việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm, ASEAN cần có các bước đi cụ thể, thiết thực hơn, đặc biệt ưu tiên duy trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp thường xuyên để cập nhật tình hình và thúc đẩy tiến triển thực chất. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch ASEAN 2026 và các nước thành viên hỗ trợ Myanmar phục hồi kinh tế, xử lý các vấn đề xã hội, thúc đẩy hợp tác song phương và tiểu vùng, đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

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Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar tại Bangkok, Thái Lan ngày 12/7/2026. 

Dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines để trao đổi sâu rộng về các nội dung hợp tác cùng quan tâm.

PV/VOV-Bangkok
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