Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Trung Quốc từ kết nối địa phương

Quan hệ hợp tác giữa các địa phương đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy liên kết kinh tế và mở rộng không gian phát triển giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế. Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh (Trung Quốc) Bùi Nguyên Long chia sẻ những kết quả bước đầu của cơ quan đại diện trong thúc đẩy ngoại giao kinh tế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành “cầu nối phát triển” cho địa phương và doanh nghiệp.

Theo Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, việc tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước không chỉ góp phần mở rộng hợp tác kinh tế mà còn tạo thêm dư địa phát triển trong các lĩnh vực mới như logistics, công nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long.

Đưa hợp tác địa phương đi vào thực chất

Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long cho biết, ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 10/2025, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh đã xác định phục vụ phát triển đất nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030, là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Trên tinh thần đó, Tổng Lãnh sự quán tập trung thúc đẩy trao đổi đoàn giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với thành phố Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường; quảng bá môi trường đầu tư của Việt Nam; đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước; đồng thời tăng cường nghiên cứu, tham mưu về kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sở tại.

Bên cạnh việc kết nối hợp tác, Tổng Lãnh sự quán cũng chú trọng cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, chính sách phát triển của Việt Nam tới các đối tác sở tại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường, đánh giá đối tác và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Từ khi thành lập đến nay, Tổng Lãnh sự quán đã hỗ trợ nhiều đoàn công tác cấp cao của Việt Nam làm việc tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, đồng thời tích cực vận động các doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến quan tâm mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Theo Tổng Lãnh sự, việc tăng cường kết nối giữa các địa phương không chỉ góp phần củng cố tin cậy chính trị mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Trùng Khánh - cửa ngõ mới kết nối doanh nghiệp Việt Nam

Đánh giá về tiềm năng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long cho rằng khu vực Tây Nam Trung Quốc, đặc biệt là Trùng Khánh, đang nổi lên như một trung tâm logistics, công nghiệp và kết nối quốc tế quan trọng.

“Tiềm năng hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với khu vực này là rất lớn, mở ra nhiều cơ hội chiến lược và thực chất”, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long nói.

Theo ông, Trùng Khánh là điểm đầu của Hành lang mới trên bộ, trên biển phía Tây (ILSTC), kết nối trực tiếp với ASEAN thông qua các cửa khẩu của Việt Nam. Đây là điều kiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông sản, thủy sản, trái cây và hàng tiêu dùng, thâm nhập sâu hơn vào thị trường gần 200 triệu dân ở khu vực phía Tây Trung Quốc, đồng thời tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu máy móc, linh kiện điện tử, xe năng lượng mới và vật liệu mới từ Trùng Khánh.

Không chỉ có lợi thế về logistics, Trùng Khánh còn là trung tâm sản xuất công nghiệp lớn của miền Tây Trung Quốc với thế mạnh về ô tô, thiết bị điện tử, vật liệu mới, thiết bị y tế và dược phẩm sinh học.

Theo Tổng Lãnh sự, việc Trung Quốc tiếp tục xác định Trùng Khánh là đầu mối mở cửa khu vực nội địa trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất khu vực.

Sự bổ trợ giữa thế mạnh sản xuất của Trùng Khánh và lợi thế về lắp ráp, chi phí cạnh tranh cùng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội hình thành chuỗi cung ứng mới, thu hút dịch chuyển các dây chuyền sản xuất tiên tiến và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục, nông nghiệp, du lịch và giao lưu nhân dân.

Để cơ quan đại diện thực sự là “cầu nối phát triển”

Đề cập yêu cầu đổi mới ngoại giao kinh tế trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long cho rằng các cơ quan đại diện cần chuyển mạnh từ vai trò hỗ trợ sang tham mưu phát triển.

Theo Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long: “Mỗi Cơ quan đại diện phải là một ‘trung tâm tham mưu phát triển’ cho đất nước; hiệu quả của công tác ngoại giao kinh tế cũng cần chuyển từ đánh giá qua số lượng sang đo đạc bằng giá trị phát triển”.

Để làm được điều đó, các cơ quan đại diện cần nắm chắc nhu cầu phát triển của từng địa phương trong nước cũng như nguồn lực của địa bàn phụ trách; xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, hiệp hội, quỹ đầu tư và tập đoàn công nghệ; theo dõi sát xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng và chính sách công nghiệp để kết nối đúng đối tác, đúng lĩnh vực và đúng thời điểm. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan đại diện chuyển từ vai trò hỗ trợ, kết nối đơn thuần sang chủ động tham mưu, dự báo xu hướng và giới thiệu những cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển của từng địa phương trong nước.

Bên cạnh đó, ngoại giao kinh tế cũng cần tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực mới như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo thông qua việc kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo cũng như mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Lãnh sự cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cơ chế phối hợp thông suốt giữa cơ quan đại diện với các địa phương và doanh nghiệp, coi đây là điều kiện để ngoại giao kinh tế phát huy hiệu quả.

Theo Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long, “Cơ quan đại diện sẽ không chỉ đơn thuần là ‘đầu mối hành chính đối ngoại’, mà thực sự trở thành một phần hữu cơ của hệ sinh thái phát triển quốc gia”.

Khi cơ chế phối hợp được vận hành hiệu quả, cùng với đội ngũ cán bộ ngoại giao có kiến thức toàn diện về kinh tế, công nghệ, tài chính và chuỗi cung ứng, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa địa phương, doanh nghiệp với các đối tác quốc tế, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ở nước ngoài cùng các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, mạng lưới kết nối hợp tác sẽ tiếp tục được mở rộng, qua đó đưa các tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc nói riêng và các đối tác quốc tế nói chung trở thành những kết quả phát triển cụ thể, thực chất và bền vững.