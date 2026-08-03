Kết nối địa phương tạo động lực mới cho hợp tác Việt Nam - Lào

Quan hệ hợp tác giữa các địa phương đang trở thành một trong những động lực quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Lào. Nhân dịp Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm chia sẻ, Đại sứ quán sẽ tiếp tục lấy doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm của công tác ngoại giao kinh tế, góp phần hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào Nguyễn Minh Tâm.

Đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tập trung triển khai nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường kết nối giữa các địa phương hai nước. Đây được xem là những trọng tâm góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào đi vào thực tiễn, tạo nền tảng cho hợp tác song phương phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.

Đại sứ quán đã tích cực thúc đẩy triển khai các hiệp định, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thông qua việc duy trì trao đổi thường xuyên với các bộ, ngành, địa phương của Lào; phối hợp kiểm tra các dự án hợp tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai.

Song song với đó, công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh. Trong nửa đầu năm, Đại sứ quán đã hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lào trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp, sản xuất xe điện và công nghệ sinh học y tế; đồng thời kết nối nhiều doanh nghiệp, tập đoàn sang khảo sát các lĩnh vực mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

“Điều đáng ghi nhận nhất là đã có sự gia tăng về đầu tư, thương mại, số lượng dự án được tháo gỡ khó khăn. Đây là tiền đề quan trọng để quan hệ kinh tế Việt Nam - Lào chuyển từ hợp tác truyền thống sang liên kết phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn”, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.

Bên cạnh ngoại giao kinh tế, hợp tác địa phương tiếp tục được coi là một trong những kênh hợp tác quan trọng. Đại sứ quán đã tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa các địa phương hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thủy lợi, phát triển hạ tầng và an sinh xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào quảng bá tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm xuất khẩu của các địa phương, qua đó mở rộng kết nối doanh nghiệp và hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”

Đề cập các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026, Đại sứ cho biết Đại sứ quán sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động theo hướng chủ động, thực chất và hiệu quả hơn, tập trung thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành và địa phương, bảo đảm các cam kết được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác cụ thể.

“Đại sứ quán sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động theo hướng chủ động, đồng hành, thực chất và hiệu quả, lấy doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm phục vụ”, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định.

Theo đó, Đại sứ quán sẽ tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương của Lào để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đồng thời tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, hội nghị xúc tiến đầu tư và chương trình kết nối giao thương.

Đại sứ cũng cho biết Đại sứ quán sẽ ưu tiên thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng chiến lược giữa hai nước, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của nội hàm “gắn kết chiến lược”. Bên cạnh đó là mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với hợp tác địa phương, Đại sứ nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới và địa phương có quan hệ kết nghĩa, tăng cường trao đổi đoàn, kết nối doanh nghiệp, quảng bá tiềm năng và xây dựng các chương trình hợp tác đi vào chiều sâu trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics, du lịch, kinh tế xanh, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực.

“Đặc biệt, các tỉnh biên giới cần được quan tâm hơn nữa để trở thành các cực tăng trưởng mới và các trung tâm kết nối kinh tế giữa hai nước”, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.

Theo Đại sứ, cùng với việc thúc đẩy các dự án viện trợ và công trình mang ý nghĩa biểu tượng của quan hệ Việt Nam - Lào, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tham mưu chiến lược và đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao đi vào cuộc sống, hiện thực hóa nội hàm "gắn kết chiến lược” và đưa hợp tác kinh tế tiếp tục trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn phát triển mới.