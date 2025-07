Công an cấp xã bám sát địa bàn để giải quyết vấn đề từ sớm, từ xa

Công an xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ công an các xã Hoằng Xuân, Hoằng Giang, Hoằng Quỳ, tương ứng với sự sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Ngay trước thời điểm chính thức sáp nhập, mọi công tác chuẩn bị đã được công an 3 xã chuẩn bị chu đáo trên tinh thần phải đảm bảo duy trì hiệu quả các nhiệm vụ công tác được giao, nhất là việc giải quyết hồ sơ và xử lý các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, nên sau khi sáp nhập mọi công việc vẫn diễn ra suôn sẻ, không gây xáo trộn lớn.

Đại tá Nguyễn Văn Linh, Phó Trưởng Công an xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Đối với công tác thường xuyên, đặc biệt công tác tiếp dân, chúng tôi rất quan tâm, tập trung thời gian giúp nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài ra, chúng tôi có hướng dẫn cụ thể và định hướng cho nhân dân có thể chủ động thực hiện các giao dịch tiết kiệm thời gian, cũng như tránh lãng phí, phục vụ tốt cho các nhu cầu của nhân dân".

Sắp xếp tinh gọn, tổ chức bộ máy công an địa phương là một cuộc cách mạng quan trọng mà lực lượng công an nhân dân đã tiên phong gương mẫu đi đầu, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nhưng cũng rất thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và nghiêm túc.

Chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã nói chung, công an cấp xã nói riêng là một bước cải cách quan trọng, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an tại địa bàn cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Công an tỉnh Thanh Hóa luôn xác định, tổ chức bộ máy ổn định thì công việc mới diễn ra thuận lợi và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Hồng, người dân xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Trước khi sáp nhập, tôi chưa làm định danh mức độ 2. Hôm nay, tôi đi làm và các cán bộ công an làm thủ tục, hỗ trợ rất chu đáo".

Tương tự, từ ngày 1/7/2025, Công an phường Hạc Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 10 phường trung tâm của thành phố Thanh Hóa. Trụ sở công an phường được đặt tại 3 khu vực, trong đó trụ sở chính đặt tại UBND phường Đông Hương cũ.

Ngay sau khi sáp nhập, công an phường Thạch Thành đã nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, tiếp tục bám sát cơ sở, không gián đoạn nhiệm vụ, không bỏ trống địa bàn, duy trì tốt an ninh trật tự.

Trung tá Lê Văn Bộ, Phó Trưởng công an phường Hạc Thành cho biết, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị ra quân hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã quán triệt với tất cả cán bộ, chiến sĩ công an phường khẩn trương bám địa bàn, nắm tình hình, phát hiện những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự, có kế hoạch giải quyết từ sớm, từ xa, không để tình hình phức tạp trong những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc sáp nhập sẽ có ít nhiều thay đổi, song với lực lượng công an Thanh Hóa, đặc biệt là lực lượng công an cấp xã, sứ mệnh của họ vẫn luôn là giữ vững an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, đồng nghĩa với việc kiện toàn bộ máy công an cấp xã. Nhiều xã sáp nhập thành 1 xã, chức năng, nhiệm vụ của công an xã/phường cũng nhiều hơn, phức tạp hơn, nhưng không vì thế mà các khâu công việc bị đình trệ, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Ông Lê Ngọc Thành, người dân xã Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc đảm bảo an ninh trật tự là kỳ vọng của người dân khi giải thể công an cấp huyện, sáp nhập công an cấp xã.

"Người dân rất mong các đồng chí với tinh thần trách nhiệm, phát huy những truyền thống, kết quả đã làm được trong thời gian qua. Với bản chất người công an nhân dân, vì dân phục vụ, để làm tốt hơn nữa đề án của Bộ Công an", ông Thành bày tỏ.

