Ra đời từ những ngày đầu của nền độc lập dân tộc, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị.

Công an TP Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: Phú Kiên

Qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng An ninh Công an Thủ đô Hà Nội đã lập nhiều chiến công trong bảo vệ an ninh quốc gia. Dịp này, Công an TP Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hà Nội nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia.

Trên các lĩnh vực công tác, lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã lập nhiều thành tích trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng, an ninh đối ngoại; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Thủ đô phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định: "Trải qua chặng đường vinh quang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi thành tích, mỗi chiến công của lực lượng an ninh Công an Thủ đô anh hùng đều được hun đúc, tôi luyện bằng lòng trung thành, ý chí quyết tâm, bằng sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm và cả những cống hiến, hi sinh thầm lặng của biết bao thế hệ".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phú Kiên

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, đằng sau những chiến công của lực lượng Công an Thủ đô là sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự chỉ đạo toàn diện của Bộ Công an và TP Hà Nội, sự yêu thương, giúp đỡ của nhân dân...

Tại lễ kỷ niệm, Công an TP Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, được biệt phái đến Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Phú Kiên

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được; giữ vững môi trường ổn định, an toàn, lành mạnh, tạo tiền đề để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.