English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an TP Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Hai, 19:10, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 6/7, Công an thành phố (TP) Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026); đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 

Ra đời từ những ngày đầu của nền độc lập dân tộc, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị.

cong an tp ha noi vinh du don nhan huan chuong bao ve to quoc hang nhat hinh anh 1
Công an TP Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: Phú Kiên

Qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng An ninh Công an Thủ đô Hà Nội đã lập nhiều chiến công trong bảo vệ an ninh quốc gia. Dịp này, Công an TP Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hà Nội nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia.

Trên các lĩnh vực công tác, lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã lập nhiều thành tích trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng, an ninh đối ngoại; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Thủ đô phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định: "Trải qua chặng đường vinh quang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi thành tích, mỗi chiến công của lực lượng an ninh Công an Thủ đô anh hùng đều được hun đúc, tôi luyện bằng lòng trung thành, ý chí quyết tâm, bằng sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm và cả những cống hiến, hi sinh thầm lặng của biết bao thế hệ".

cong an tp ha noi vinh du don nhan huan chuong bao ve to quoc hang nhat hinh anh 2
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phú Kiên

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, đằng sau những chiến công của lực lượng Công an Thủ đô là sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự chỉ đạo toàn diện của Bộ Công an và TP Hà Nội, sự yêu thương, giúp đỡ của nhân dân...

Tại lễ kỷ niệm, Công an TP Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, được biệt phái đến Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

cong an tp ha noi vinh du don nhan huan chuong bao ve to quoc hang nhat hinh anh 3
Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Phú Kiên

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được; giữ vững môi trường ổn định, an toàn, lành mạnh, tạo tiền đề để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an TP Hà Nội nâng tổng số camera AI trên địa bàn lên 5.000 chiếc
Công an TP Hà Nội nâng tổng số camera AI trên địa bàn lên 5.000 chiếc

VOV.VN - Chiều 29/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì Lễ khánh thành giai đoạn 2 Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm An ninh trật tự và xử lý vi phạm.

Công an TP Hà Nội nâng tổng số camera AI trên địa bàn lên 5.000 chiếc

Công an TP Hà Nội nâng tổng số camera AI trên địa bàn lên 5.000 chiếc

VOV.VN - Chiều 29/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì Lễ khánh thành giai đoạn 2 Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm An ninh trật tự và xử lý vi phạm.

Giám đốc Công an TP Hà Nội: Vụ án "lừa đảo kỳ nghỉ" gây bức xúc
Giám đốc Công an TP Hà Nội: Vụ án "lừa đảo kỳ nghỉ" gây bức xúc

VOV.VN - Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, vụ án "lừa đảo kỳ nghỉ" gây bức xúc trong dư luận vì nhắm tới nạn nhân là những người già, người về hưu.

Giám đốc Công an TP Hà Nội: Vụ án "lừa đảo kỳ nghỉ" gây bức xúc

Giám đốc Công an TP Hà Nội: Vụ án "lừa đảo kỳ nghỉ" gây bức xúc

VOV.VN - Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, vụ án "lừa đảo kỳ nghỉ" gây bức xúc trong dư luận vì nhắm tới nạn nhân là những người già, người về hưu.

Khai mạc Ngày hội thể thao khối An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội
Khai mạc Ngày hội thể thao khối An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội

VOV.VN - Ngày hội thể thao dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội là hoạt động nằm trong chuỗi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Khai mạc Ngày hội thể thao khối An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội

Khai mạc Ngày hội thể thao khối An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội

VOV.VN - Ngày hội thể thao dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội là hoạt động nằm trong chuỗi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội