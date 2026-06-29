Công an TP Hà Nội nâng tổng số camera AI trên địa bàn lên 5.000 chiếc

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố Hà Nội; đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an thành phố cùng các đơn vị tư vấn, thi công, triển khai dự án.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phú Kiên)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định việc triển khai giai đoạn 2 dự án nâng cấp Trung tâm điều hành hệ thống camera giám sát An ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông và từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh của Thủ đô.

Trước đó, ngày 13/12/2025, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 1 của Dự án với 1.837 camera, được bố trí tại 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

Sau gần 6 tháng triển khai, hệ thống đã phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác chỉ huy, điều hành giao thông, giám sát tình hình an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời hỗ trợ tích cực công tác điều tra, khám phá các vụ án, truy vết đối tượng và giải quyết nhiều tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự. Đặc biệt, đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông…

Phát huy hiệu quả của hệ thống giao thông thông minh giai đoạn 1, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 Dự án với mục tiêu xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, có kiến trúc mở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của Thủ đô.

Toàn cảnh hội nghị

Triển khai giai đoạn 2, các đơn vị chức năng đã lắp đặt 2.460 camera AI trên toàn địa bàn, gồm 1.107 camera xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; 960 camera đo đếm lưu lượng phương tiện; 112 camera quan sát toàn cảnh nút giao; 251 camera giám sát an ninh, trật tự và 30 camera xử lý vi phạm tốc độ. Cùng với đó, dự án đã hoàn thành lắp đặt, cài đặt 57 máy chủ phục vụ vận hành các phần mềm nghiệp vụ; 36 màn hình hiển thị cảnh báo, thông tin giao thông; 100 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông; 930 cột camera, 475 km cáp quang và 136 km cáp điện tại 238 nút giao thông trọng điểm, các tuyến cửa ngõ và khu vực nội đô.

Đặc biệt, so với giai đoạn trước, dự án đã được nâng cấp toàn diện về năng lực công nghệ với nhiều tính năng mới như điều khiển giao thông thông minh theo “làn sóng xanh”, dự báo ùn tắc bằng AI, điều khiển thích ứng tín hiệu giao thông, cảnh báo giao thông thời gian thực thông qua hệ thống VMS; mở rộng phạm vi xử lý vi phạm sang lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đồng thời tăng cường các chức năng giám sát an ninh, trật tự như phát hiện các vụ việc gây rối trật tự công cộng, xâm nhập khu vực cấm, sử dụng vũ khí, cháy, khói, đổ rác trái quy định và nhiều tình huống nghiệp vụ khác; từng bước hình thành nền tảng Big Data phục vụ công tác chỉ huy, điều hành…

Dự án nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý vi phạm giai đoạn 2 của Công an thành phố Hà Nội chính thức đi vào vận hành từ ngày 1/7/2026, nâng tổng số camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn địa bàn lên gần 5.000 camera.

Đồng thời, từ ngày 15/7, thành phố sẽ đưa vào hoạt động 36 bảng thông tin giao thông điện tử, cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả tổ chức, điều hành giao thông.

Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng Công an Thủ đô, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng Công an Thủ đô trong tình hình mới.