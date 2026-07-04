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Công an TP Hà Nội tái hiện vụ án "Số 7 Ôn Như Hầu" trên sân khấu thực cảnh

Thứ Bảy, 08:51, 04/07/2026
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VOV.VN - Tối 3/7, tại Bảo tàng Công an Hà Nội, chương trình thực cảnh lịch sử “Mật lệnh đêm” chính thức ra mắt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Chương trình tái hiện vụ án Số 7 Ôn Như Hầu, một dấu mốc quan trọng trong lịch sử lực lượng An ninh nhân dân. Năm 1946, trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ đối mặt nhiều khó khăn, các thế lực phản động trong và ngoài nước cấu kết, tiến hành hoạt động gián điệp, phá hoại, bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền.

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Chương trình tái hiện các chiến sĩ an ninh cách mạng đầu tiên đã mưu trí, dũng cảm triệt phá vụ án Số 7 Ôn Như Hầu, bảo vệ thành quả Cách mạng. (Ảnh: Phạm Kiên)

Trước tình thế đó, các cán bộ, chiến sĩ an ninh cách mạng đầu tiên đã mưu trí, dũng cảm khám phá vụ án Số 7 Ôn Như Hầu, góp phần đập tan âm mưu bạo loạn, bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám và củng cố niềm tin của nhân dân.

“Mật lệnh đêm” được xây dựng theo hình thức thực cảnh lịch sử tại Bảo tàng Công an Hà Nội, số 67 Lý Thường Kiệt. Không gian kiến trúc, hiện vật lịch sử, nghệ thuật biểu diễn, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu được kết hợp để đưa khán giả hòa vào không khí những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng.

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Giám đốc Công an TP Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các đại biểu lãnh đạo đến dự chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên)

Các phân cảnh trong chương trình được xây dựng dựa trên tư liệu, nhân vật và sự kiện có thật. Chương trình do Công an TP Hà Nội phối hợp Nhà hát Kịch Việt Nam, các chuyên gia lịch sử và văn nghệ sĩ thực hiện, là sản phẩm văn hóa - giáo dục có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Trọng Phú/VOV.VN
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