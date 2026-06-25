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Công bố quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ Năm, 16:16, 25/06/2026
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VOV.VN - Sáng 25/6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tại buổi lễ, PGS,TS. Lê Hải Bình, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đối với PGS,TS. Phạm Minh Sơn và quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền đối với PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng uỷ Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

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PGS,TS. Lê Hải Bình, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS,TS. Lê Hải Bình nhấn mạnh, việc bổ nhiệm đối với PGS,TS. Phạm Minh Sơn và PGS,TS. Mai Đức Ngọc thể hiện sự ghi nhận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của hai đồng chí. 

PGS,TS. Lê Hải Bình đề nghị, thời gian tới, hai đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết, phát huy kinh nghiệm quản lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

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Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Phạm Minh Sơn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS,TS. Phạm Minh Sơn khẳng định, việc được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với cá nhân và cam kết sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; xây dựng tập thể lãnh đạo Học viện gương mẫu, trách nhiệm, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và sáng tạo; phát triển mô hình đào tạo kiến tạo, đồng sáng tạo tri thức; xây dựng môi trường học thuật mở, sáng tạo và nhân văn; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học.

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Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

VOV.VN - Sáng 18/6, tại phiên khai mạc, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Bà Lê Thị Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

PV/VOV1
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