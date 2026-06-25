Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp thêm động lực cho tuổi trẻ cống hiến

Đặc biệt, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nguồn động viên to lớn, thôi thúc tuổi trẻ tiếp tục rèn luyện, cống hiến và phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trong không khí trang trọng nhưng cũng rất gần gũi, được lắng nghe những đánh giá, ghi nhận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, cùng những định hướng, chỉ đạo cho chặng đường phía trước, nhiều đại biểu không giấu được niềm xúc động, tự hào. Với họ, đó không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tuổi trẻ cả nước, mà còn là nguồn động viên lớn lao để mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiếp tục vững bước trên hành trình cống hiến, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường.

Chị Nguyễn Thị Như, Phó Trưởng ban công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Chị Nguyễn Thị Như, Phó Trưởng ban công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: "Được nghe Tổng Bí thư đánh giá cao các hoạt động của Đoàn cũng như là chỉ đạo những hoạt động trong thời gian tới, Minh xác định mình phải tiếp tục rèn luyện, cống hiến và học tập để mà xây cống hiến thêm cho hành trình xây dựng quê hương đất nước ngày càng hùng cường hơn. Thế hệ trẻ Việt Nam với những phẩm chất bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo khát vọng cống hiến. Tôi tin tưởng rằng tôi cũng như là thế hệ trẻ Việt Nam sắp tới sẽ chủ tương lai, xây dựng cống hiến và xây dựng Việt Nam mình càng ngày càng hùng cường để mà vươn mình trong kỷ nguyên mới".

Chị Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: "Từ những chỉ đạo về công tác chuyển đổi số của đồng chí Tô Lâm, tôi sẽ tiên phong trong công tác hội nhập, trong công tác chuyển đổi số, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân để trau dồi những kiến thức cũng như là những kỹ năng liên quan đến nội dung công tác chuyển đổi số. Từ đó lan tỏa tới đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, để chia sẻ những kỹ năng kinh nghiệm của mình, cùng với các cấp các ngành địa phương có những hoạt động góp phần giúp thanh niên lan tỏa tinh thần cống hiến, phát triển".

Mang theo niềm tin, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng thuận, kỳ vọng những quyết sách được thông qua tại Đại hội sẽ tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời đại mới - bản lĩnh, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mà đất nước giao phó.

Chị Trịnh Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nghệ An

Chị Trịnh Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nghệ An tâm đắc với 7 đề án đại hội đề ra triển khai trong nhiệm kỳ: "7 đề án đã được xây dựng công phu, khoa học, bám sát chủ trương của Đảng, yêu cầu thực tiễn của công tác đoàn và nhu cầu phát triển toàn diện của thanh niên. Các nội dung bao quát tương đối đầy đủ những vấn đề cốt lõi, từ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đến thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và phát huy vai trò thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau Đại hội thì tôi sẽ cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội vào công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Cùng chung niềm tin ấy, anh Đỗ Anh Tú, Bí thư Đoàn xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho rằng những định hướng đột phá đề ra tại đại hội sẽ mở ra nhiều cơ hội để tuổi trẻ vùng cao phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

"Những đột phá trong công tác chính trị là những hướng đi rất là toàn diện để cho thanh niên trong nhiệm kỳ tới có thể phát triển hơn nữa. Sau Đại hội em sẽ truyền tải những cái nội dung quan trọng của Đại hội, đặc biệt là Nghị quyết của Đại hội đến đoàn viên thanh niên, xây dựng chương trình hàng năm sát với định hướng trong nhiệm kỳ tới. Để cho thanh niên có thể phát triển ngay tại địa phương mình. Với vai trò là cán bộ đoàn thì tôi cũng sẽ học hỏi, cập nhật kiến thức để có thể theo kịp được cái xu hướng phát triển Từ đó công tác đoàn và phong trào lan tỏa mạnh mẽ", anh Đỗ Anh Tú cho biết.