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Hưng Yên tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

Thứ Năm, 14:59, 25/06/2026
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VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo tạm dừng việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng tại các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp xã...

Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành văn bản số 376-KL/TU ngày 29/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong tình hình mới.

Trong văn bản nêu rõ, tỉnh xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới.

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Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Như Quỳnh phục vụ người dân đến làm thủ tục đất đai. (Ảnh minh hoạ: Ngọc Hoà)

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo, tạm dừng việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng tại các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp xã và tại các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh (trừ các trường hợp đang hoặc đã từng giữ chức vụ tương đương hoặc cao hơn) kể từ ngày 29/5/2026 đến khi hoàn thành việc phân công, điều động đối với các lãnh đạo quản lý cấp phó đang vượt quy định của cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu, các cơ quan liên quan, tập trung rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí theo yêu cầu vị trí việc làm; đánh giá đúng thực chất về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Các cơ quan, đơn vị kiên quyết thay thế, bố trí công tác khác đối với cán bộ năng lực hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm, uy tín thấp hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tỉnh đổi mới công tác tuyển dụng, thu hút cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ chuyên môn, kỹ năng số; tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở, nhất là các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, kiểm tra, thanh tra, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Các bên liên quan quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, quản trị hiện đại và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ cấp xã. Khuyến khích cán bộ tự học tập, nâng cao trình độ, vừa học vừa làm gắn với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn.

Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo, việc sắp xếp cán bộ phải đảm bảo đúng người, đúng việc, phù hợp với năng lực sở trường, yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn; ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm, năng lực điều hành về các địa bàn trọng điểm, địa bàn phức tạp, có khối lượng công việc lớn đang trong quá trình đô thị hóa.

Trước đó, Tỉnh ủy Hưng Yên đã thành lập 4 đoàn công tác do Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn trực tiếp làm việc với 104 xã, phường ở tỉnh từ ngày 28/5 đến ngày 10/6. Các đoàn công tác tập trung làm rõ những kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm hiệu quả; trực tiếp lắng nghe, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở để có giải pháp xử lý phù hợp. Đây cũng là dịp để tỉnh đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 8/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản nêu rõ, việc thành lập các đoàn công tác nhằm nắm tình hình thực tế, lắng nghe ý kiến tại cơ sở, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn công tác làm rõ kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm hiệu quả cần nhân rộng cũng như những tồn tại; nhận diện đầy đủ những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân nhằm bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tinh thần “nghe cơ sở nói, giúp cơ sở làm” đã được thể hiện ngay trong các buổi làm việc với địa phương.

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Hưng Yên đặt mục tiêu giảm gần 50% thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

VOV.VN - Cùng với cả nước, tỉnh Hưng Yên đang trong giai đoạn “nước rút” sắp xếp lại thôn, tổ dân phố. Dự kiến hoàn thành trong tháng 6. Mục tiêu của tỉnh Hưng Yên là bố trí, sắp xếp phải phù hợp điều kiện, đặc điểm tự nhiên của cộng đồng dân cư và đặc biệt không làm xáo trộn các yếu tố lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán của địa phương.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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