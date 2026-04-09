中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước

Thứ Năm, 16:56, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 9/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao tổ chức họp báo công bố Quyết định 457 của Chủ tịch nước về thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài nêu rõ, qua nhiều năm triển khai thực hiện, công tác đặc xá đã khẳng định đây là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo, đồng thời góp phần cùng cố niềm tin của xã hội đối với tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật; Qua đó khẳng định rõ cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân một cách công bằng, bình đẳng.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, các đợt đặc xá được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đạt hiệu quả tích cực trên nhiều phương diện cả về chính trị, pháp lý, xã hội và đối ngoại. Đặc biệt, trong năm 2025, hơn 22.000 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn nhưng vẫn bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đa số người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, được Nhân dân đồng tình và dư luận quốc tế ghi nhận.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trả lời phóng viên báo chí tại họp báo.

Theo ông Cấn Đình Tài, Quyết định đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán: bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng, có điều kiện; việc xem xét đặc xá được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội. Đáng chú ý, việc ban hành Quyết định đặc xá ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta: kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, phép nước, đồng thời thực hiện chính sách nhân đạo một cách có trách nhiệm, gắn chặt với yêu cầu quản lý xã hội; bảo đảm sự cân bằng giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn trong hoạch định và thực thi chính sách, hướng tới ổn định xã hội và phát triển bền vững của đất nước.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về những điểm mới của Quyết định 457 về đặc xá năm 2026 so với quyết định 1244 ngày 3/7/2025 của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Quyết định 457 có hai điểm mới so với quyết định 1244 trong đó có quy định tại điều 3 về điều kiện được đề nghị đặc xá. Trước đây quy định người bị kết án phạt tù chung thân đã giảm xuống tù có thời hạn, có thời gian 18 qúy liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị đặc xá được xếp từ loại khá trở lên. Trong quyết định lần này có thêm cụm từ “ít nhất”, quy định tối thiểu 18 quý trở lên. Thứ hai, đối với trường hợp không được đặc xá trong điều 4 có bổ sung thêm một số nội dung để các cơ sở giam giữ thống nhất thực hiện.

“Trước đây tại điểm 5, Điều 4 quy định là có 2 tiền án trở lên thì nay bổ sung thêm hoặc có 1 tiền án mà bị kết án phạt tù về tội do lỗi cố ý. Ngoài ra còn bổ sung thêm trong khoản 8 Điều 4 quy định rõ hơn đó là phạm tội cưỡng dâm có tính chất loạn luân, cưỡng dâm trẻ em theo Bộ luật Hình sự năm 1999 hoặc cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, cưỡng đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự năm 1999 thì không được đặc xá. Điểm bổ sung nữa tại khoản 14, Điều 4 là phạm từ 2 tội do cố ý, kể cả trường hợp tổng hợp hình phạt đang chấp hành phạt tổng hợp do bị kết án phạt tù 2 lần trở lên về cùng 1 tội do cố ý. Nội dung này trước đây chưa có. Bổ sung thêm khoản 15, Điều 4 có một nội dung là 3 lần bị kết án phạt tù trở lên về cùng một tội do cố ý. Mục đích của việc bổ sung những điểm này để cho rõ hơn những trường hợp không được đặc xá”. 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài phát biểu tại họp báo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến kết quả triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết, để giúp cho người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng ký quyết định số 22 ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tính đến thời điểm này có gần 15 nghìn người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù đã được vay với  số vốn gần 1 nghìn 300 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển cuộc sống. 

Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.
Toàn cảnh họp báo.

“Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ qua gần 3 năm thực hiện đã góp phần quan trọng cho công tác tái hòa nhập cộng đồng và giúp cho những người có quá trình lầm lỗi được về có nguồn vốn hỗ trợ để ổn định cuộc sống và gia đình. Đây là một chính sách rất nhân văn. Qua sơ kết các đơn vị địa phương, đặc biệt Ngân hàng chính sách xã hội cũng đã có nhiều kiến nghị để tiếp tục thực hiện chính sách này đối với người tái hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi cũng đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các ngành để sửa đổi, bổ sung theo hướng là tạo điều kiện thuận lợi hơn và nâng mức được cho vay tín dụng để người chấp hành xong án phạt tù về tái hóa nhập cộng đồng có điều kiện để được vay nguồn vốn và có công ăn việc làm ổn định”.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị điều tra mở rộng vụ sản xuất thực phẩm, thuốc chữa bệnh giả

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng liên quan vụ triệt phá các đường dây thực phẩm, thuốc giả; đồng thời tổ chức tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân.

Việt Cường/VOV
Tag: Văn phòng Chủ tịch nước Bộ Công an Bộ Ngoại giao Tòa án nhân dân tối cao họp báo Quyết định 457 của Chủ tịch nước đặc xá
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 05 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

VOV.VN - Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Nhiều bài viết nhấn mạnh sự kết hợp giữa "kế thừa" và "đổi mới" trong công tác kiện toàn nhân sự cấp cao, những yếu tố được xem là nền tảng bảo đảm ổn định chính trị, tạo động lực cho Việt Nam phát triển.

VOV.VN - Chiều 7/4 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước, yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội