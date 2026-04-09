Công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài nêu rõ, qua nhiều năm triển khai thực hiện, công tác đặc xá đã khẳng định đây là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo, đồng thời góp phần cùng cố niềm tin của xã hội đối với tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật; Qua đó khẳng định rõ cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân một cách công bằng, bình đẳng.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, các đợt đặc xá được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đạt hiệu quả tích cực trên nhiều phương diện cả về chính trị, pháp lý, xã hội và đối ngoại. Đặc biệt, trong năm 2025, hơn 22.000 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn nhưng vẫn bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đa số người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, được Nhân dân đồng tình và dư luận quốc tế ghi nhận.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trả lời phóng viên báo chí tại họp báo.

Theo ông Cấn Đình Tài, Quyết định đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán: bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng, có điều kiện; việc xem xét đặc xá được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội. Đáng chú ý, việc ban hành Quyết định đặc xá ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta: kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, phép nước, đồng thời thực hiện chính sách nhân đạo một cách có trách nhiệm, gắn chặt với yêu cầu quản lý xã hội; bảo đảm sự cân bằng giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn trong hoạch định và thực thi chính sách, hướng tới ổn định xã hội và phát triển bền vững của đất nước.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về những điểm mới của Quyết định 457 về đặc xá năm 2026 so với quyết định 1244 ngày 3/7/2025 của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Quyết định 457 có hai điểm mới so với quyết định 1244 trong đó có quy định tại điều 3 về điều kiện được đề nghị đặc xá. Trước đây quy định người bị kết án phạt tù chung thân đã giảm xuống tù có thời hạn, có thời gian 18 qúy liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị đặc xá được xếp từ loại khá trở lên. Trong quyết định lần này có thêm cụm từ “ít nhất”, quy định tối thiểu 18 quý trở lên. Thứ hai, đối với trường hợp không được đặc xá trong điều 4 có bổ sung thêm một số nội dung để các cơ sở giam giữ thống nhất thực hiện.

“Trước đây tại điểm 5, Điều 4 quy định là có 2 tiền án trở lên thì nay bổ sung thêm hoặc có 1 tiền án mà bị kết án phạt tù về tội do lỗi cố ý. Ngoài ra còn bổ sung thêm trong khoản 8 Điều 4 quy định rõ hơn đó là phạm tội cưỡng dâm có tính chất loạn luân, cưỡng dâm trẻ em theo Bộ luật Hình sự năm 1999 hoặc cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, cưỡng đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự năm 1999 thì không được đặc xá. Điểm bổ sung nữa tại khoản 14, Điều 4 là phạm từ 2 tội do cố ý, kể cả trường hợp tổng hợp hình phạt đang chấp hành phạt tổng hợp do bị kết án phạt tù 2 lần trở lên về cùng 1 tội do cố ý. Nội dung này trước đây chưa có. Bổ sung thêm khoản 15, Điều 4 có một nội dung là 3 lần bị kết án phạt tù trở lên về cùng một tội do cố ý. Mục đích của việc bổ sung những điểm này để cho rõ hơn những trường hợp không được đặc xá”.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài phát biểu tại họp báo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến kết quả triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết, để giúp cho người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng ký quyết định số 22 ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tính đến thời điểm này có gần 15 nghìn người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù đã được vay với số vốn gần 1 nghìn 300 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển cuộc sống.

Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

“Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ qua gần 3 năm thực hiện đã góp phần quan trọng cho công tác tái hòa nhập cộng đồng và giúp cho những người có quá trình lầm lỗi được về có nguồn vốn hỗ trợ để ổn định cuộc sống và gia đình. Đây là một chính sách rất nhân văn. Qua sơ kết các đơn vị địa phương, đặc biệt Ngân hàng chính sách xã hội cũng đã có nhiều kiến nghị để tiếp tục thực hiện chính sách này đối với người tái hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi cũng đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các ngành để sửa đổi, bổ sung theo hướng là tạo điều kiện thuận lợi hơn và nâng mức được cho vay tín dụng để người chấp hành xong án phạt tù về tái hóa nhập cộng đồng có điều kiện để được vay nguồn vốn và có công ăn việc làm ổn định”.