Báo chí quốc tế ghi nhận dấu ấn “kế thừa” và “đổi mới” tại Kỳ họp thứ Nhất

Theo Hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba, Quốc hội Việt Nam “đã nhất trí thông qua cơ cấu Chính phủ mới” với tỷ lệ tán thành cao, phản ánh sự đồng thuận trong hệ thống chính trị.

Prensa Latina đăng tải nhiều bài về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI

Trong khi đó, Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào nhấn mạnh kết quả bầu các chức danh chủ chốt đạt “495/495 phiếu thuận”, coi đây là minh chứng cho sự thống nhất và tính liên tục trong quá trình chuyển giao quyền lực. Theo các đánh giá, yếu tố “kế thừa” được đặt ở vị trí trung tâm, góp phần bảo đảm sự vận hành ổn định, thông suốt của bộ máy nhà nước ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Báo chí quốc tế đánh giá dấu ấn “Kế thừa” và “Đổi mới” tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVI.

Các hãng truyền thông quốc tế lớn như Reuters (Anh), AFP (Pháp), Nikkei Asia (Nhật Bản) và Channel NewsAsia (Singapore) cũng đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự tại kỳ họp. Theo đó, Quốc hội tiếp tục tín nhiệm bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội; bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước và ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, đều với mức tín nhiệm rất cao. Trong các phân tích, Reuters cho rằng việc kiện toàn sớm bộ máy lãnh đạo “có thể giúp đưa ra quyết định nhanh hơn”, phản ánh sự điều chỉnh về phương thức lãnh đạo theo hướng nâng cao hiệu quả điều hành. Trong khi đó, Channel NewsAsia nhận định việc tập trung vai trò lãnh đạo có thể tạo điều kiện để “thực hiện các chính sách nhanh chóng và hiệu quả hơn”, nhưng vẫn trong tổng thể duy trì ổn định chính trị.

Một số chuyên gia quốc tế nhìn nhận sự sắp xếp nhân sự lần này thể hiện rõ sự kết hợp giữa kế thừa và đổi mới khi vừa bảo đảm tính liên tục trong điều hành, vừa mở ra dư địa cho những điều chỉnh linh hoạt về thể chế và phương thức quản trị. Cách tiếp cận này có thể góp phần hình thành một “trạng thái bình thường mới” trong vận hành chính trị, phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng. Theo Prensa Latina, cơ cấu Chính phủ gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, tạo nền tảng tổ chức đồng bộ để triển khai các mục tiêu phát triển. Điều này cho thấy bộ máy không chỉ tiếp nối kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước mà còn được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh mới.

Đáng chú ý, trong phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ưu tiên duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, đồng thời hướng tới các động lực mới như khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ phục vụ nhân dân, lấy mục tiêu phát triển đất nước bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh làm trọng tâm. Những thông điệp này được truyền thông quốc tế nhìn nhận như sự tiếp nối định hướng phát triển, đồng thời mở ra dư địa cho các cải cách trong tương lai.

Các đánh giá của truyền thông quốc tế cho thấy Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI không chỉ mang ý nghĩa chuyển giao nhiệm kỳ, mà còn là dấu mốc thể hiện rõ sự kết hợp giữa “kế thừa” và “đổi mới” trong tổ chức bộ máy và công tác nhân sự. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam duy trì ổn định chính trị, đồng thời nâng cao năng lực điều hành và khả năng thích ứng trong bối cảnh phát triển mới.