  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để bôi nhọ cá nhân, tổ chức

Thứ Bảy, 21:38, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Vũ Thị Hương về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Quá trình điều tra xác định, Vũ Thị Hương (sinh năm 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) là giáo viên đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo để gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cơ quan ở trung ương và địa phương, mặc dù các đơn khiếu nại, tố cáo không liên quan đến Hương.

Tuy đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định pháp luật, nhưng Hương vẫn không đồng tình mà yêu cầu các cơ quan phải xử lý theo yêu cầu của Hương. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Hương tiếp tục khiếu nại, tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, đả kích, xúc phạm các tổ chức, cá nhân, làm suy giảm uy tín của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Vũ Thị Hương

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Xuyên tạc, bôi nhọ mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng đã xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là mục tiêu đầy khát vọng, hoàn toàn khả thi, tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc mục tiêu này.

Phạm Hải-CTV Tiến Tầm/VOV-ĐBSCL
Tag: đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành khởi tố vụ án khởi tố bị can Lệnh bắt bị can tạm giam Vũ Thị Hương hành vi
Nóng 24h: Bắt tạm giam đối tượng xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội

Nóng 24h: Bắt tạm giam đối tượng xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc, vu cáo

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc, vu cáo

Đăng tin xuyên tạc lực lượng công an, 12 người bị xử lý

Đăng tin xuyên tạc lực lượng công an, 12 người bị xử lý

Xử lý người đăng bài viết xuyên tạc lực lượng công an

Xử lý người đăng bài viết xuyên tạc lực lượng công an

