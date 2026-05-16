Bắt đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để bôi nhọ cá nhân, tổ chức

Quá trình điều tra xác định, Vũ Thị Hương (sinh năm 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) là giáo viên đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo để gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cơ quan ở trung ương và địa phương, mặc dù các đơn khiếu nại, tố cáo không liên quan đến Hương.

Tuy đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định pháp luật, nhưng Hương vẫn không đồng tình mà yêu cầu các cơ quan phải xử lý theo yêu cầu của Hương. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Hương tiếp tục khiếu nại, tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, đả kích, xúc phạm các tổ chức, cá nhân, làm suy giảm uy tín của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Vũ Thị Hương

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.