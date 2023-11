Cộng đồng là yếu tố quyết định bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá Thừa Thiên Huế

Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: 10 tháng vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7-7,5%; Tổng lượng khách khoảng 2,6 triệu lượt, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 824 nghìn lượt, gấp 6 lần so với cùng kỳ; Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 5.600 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ...

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đánh giá của UNESCO, công tác bảo tồn di sản Cố đô Huế hiện đang chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững. Đặc biệt, việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa luôn gắn chặt với quá trình khai thác, phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và khu vực, trọng tâm là kinh tế du lịch, dịch vụ. Những kết quả quan trọng ấy được thể hiện trên các mặt: Bảo tồn, trùng tu di tích; bảo tồn văn hóa phi vật thể; bảo tồn, tôn tạo cảnh quan môi trường các khu di sản; hợp tác quốc tế, ứng dụng thành tựu khoa học trong công tác bảo tồn và đào tạo nguồn nhân lực; phát huy giá trị di sản…

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi làm việc

Hiện nay, Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đạt nhiều kết quả tích cực, nhận được sự đồng thuận của người dân, sự ủng hộ của Chính phủ và các bộ ngành Trung ương. Qua đó, đã tháo gỡ nhiều vướng mắc và tạo thuận lợi trong công tác di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện dự án. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung triển khai các thủ tục để phê duyệt giai đoạn 2 dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. UBND tỉnh đã có Tờ trình gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thẩm tra đề xuất điều chỉnh, bổ sung và mở rộng phạm vi áp dụng của Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2). Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm tra đối với nội dung này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt cho phép điều chỉnh, bổ sung và mở rộng phạm vi áp dụng của Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện giai đoạn 2 dự án này…

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tại buổi làm việc

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực, cách làm hay, sáng tạo, những bài học kinh nghiệm của tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích Kinh thành Huế. Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân di dời, giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên Huế

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, yếu tố quyết định là vai trò của cộng đồng, người dân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của địa phương và Kinh thành Huế. Vấn đề này, tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm tốt, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của của người dân, được Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (giữa) thăm và làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

“Chủ trương cần phải quyết liệt và đồng bộ hơn nữa, các đơn vị, địa phương rút kinh nghiệm từ giai đoạn trước để thưc hiện giai đoạn tiếp theo bền vững và tốt hơn. Quan trọng nhất là phải được lòng dân, địa phương tiếp tục quan tâm. Kết hợp hài hoà giữa nguồn lực ngân sách của Trung ương cùng với nỗ lực của địa phương và sự đồng tình ủng hộ, cố gắng của người dân. Có như vây, chúng ta mới hoàn thành được. Và chính người dân cũng sẽ có cơ hội tham gia vào quá trình giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.