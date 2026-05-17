Công nhân Thủ đô học Bác từ những việc nhỏ

Sáng nay, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên dương “Công nhân giỏi thủ đô năm 2026”.

Đẩy mạnh triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW, 5 năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức hơn 4.200 (4.227) cuộc tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa, hàng năm (hình thức trực tiếp và trực tuyến) với sự tham gia của hơn 530.800 đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Công đoàn ghi nhận những tập thể, cá nhân có thành tích tốt

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Việc “học tập” đã được chuyển hóa rõ nét thành hành động cụ thể. Các cấp Công đoàn Thủ đô có 1.996 lượt tập thể và 4.104 lượt cá nhân đăng ký thực hiện 8.510 việc “làm theo” Bác, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và vị trí việc làm.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đoàn viên, người lao động. Tiêu biểu là mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, mô hình “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, mô hình xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” được triển khai hiệu quả với trên 20.000 công nhân lao động tham gia.

Bà Hồ Thị Thanh Tâm - Phó Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội và anh Nguyễn Văn Thịnh, công nhân kỹ thuật Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long, đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nêu cho biết, học Bác chính là học tinh thần tận tuỵ với công việc, học đức chính cần kiệm liêm chính, học phong cách làm việc khoa học, học Bác phong cách học dân, hết lòng vì người lao động. Nhờ sự nỗ lực đó, tỷ lệ thất thoát nước của Công ty đã giảm từ 15,48% năm 2020 xuống còn 11,13% năm 2025, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho Công ty.

“Học ở Bác đối với công nhân chính là biến tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và lòng yêu nghề thành cụ thể trong từng ca sản xuất, từng sản phẩm và từng công việc hàng ngày. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng học tập, nâng cao tay nghề, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Thủ đô có tay nghề cao, tác phong công nghiệp và bản lĩnh trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước”, bà Hồ Thị Thanh Tâm nói.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hiện nay, đứng trước yêu cầu phải đổi mới để phát triển, cán bộ công nhân viên chức thủ đô nỗ lực học Bác - học tinh thần không ngừng học hỏi, không tự mãn, luôn chủ động đổi mới và sáng tạo trong công việc.

Biểu dương tập thể, cá nhân học tập theo Bác

Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Thái Thu Xương mong muốn Công đoàn phải chuyển tải đến đoàn viên người lao động thấm nhuần tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước; khơi dậy tinh thần học tập, nâng cao tay nghề của công nhân trong kỷ nguyên số từ đó nâng cao vị thế người lao động trong doanh nghiệp.

“Tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả việc làm theo lời dạy của Bác, qua đó xây dựng phong cách người cán bộ công đoàn phải sát cơ sở, gần công nhân, phải nghe được tiếng nói của công nhân, hiểu được nỗi lo của họ trong từng khu nhà trọ để tham mưu kịp thời những chính sách thiết thực về tiền lương, nhà ở và phúc lợi”, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhấn mạnh.

Tại chương trình, lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Công đoàn Hà Nội đã biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025, tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2026.