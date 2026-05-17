Dâng hương kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Sáng qua (16/5), tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammouane đã long trọng tổ chức dâng hương kỷ niệm sinh nhật Bác. Buổi lễ do Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm chủ trì, cùng sự tham dự có đại diện chính quyền tỉnh Khammouane, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện một số chi bộ, cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Lễ dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammouane. (Ảnh: Cảnh Thành)

Trong không khí trang nghiêm, các biểu đã lần lượt dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó, các đại biểu cũng đã tham quan nhà lưu niệm, nơi lưu giữ những hình ảnh, tư liệu quý báu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Savannakhet. (Ảnh: Cảnh Thành).

Cũng trong khuôn khổ chương trình, chiều 15/5, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện chính quyền tỉnh Savannakhet, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cùng nhiều bà con người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Savannakhet để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người.

Ngày nay, Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Savannakhet và tỉnh Khammouane đã trở thành địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống cách mạng và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.