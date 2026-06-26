Công tác dư luận xã hội chuyển mạnh từ nắm bắt sang dự báo, kiến tạo đồng thuận

Chủ trì hội thảo là các ông: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, ông Lê Hải Bình cho rằng, Đại hội XIV của Đảng có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước (100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước).

Để những quyết sách chiến lược này đi vào cuộc sống, biến thành hành động cách mạng của toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân là yếu tố mang tính quyết định. Trong tiến trình đó, công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đóng vai trò “cầu nối” quan trọng, tạo nên sự hòa quyện giữa “ý Đảng” và “lòng dân”. Việc nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là công việc rất cần thiết nhằm sát với tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của nhân dân đối với các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng; giúp các cơ quan lãnh đạo có thêm thông tin tham chiếu nhằm hoàn thiện và đánh giá hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách.

PGS.TS Lê Hải Bình phát biểu khai mạc hội thảo

Trong bối cảnh hiện nay, để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, quán triệt mà đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ với việc nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội. Nếu thiếu sự gắn kết này, việc triển khai Nghị quyết dễ rơi vào tình trạng hình thức, thiếu sức thuyết phục và dễ bị các luồng thông tin trái chiều chi phối.

“Chúng ta triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong bối cảnh truyền thông số bùng nổ. Không gian mạng đã trở thành mặt trận phức tạp, nơi các thế lực thù địch, phản động đang ráo riết tiến hành các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá. Trước tình hình đó, công tác dư luận xã hội không thể chỉ dừng ở việc ứng phó với các luồng thông tin xấu độc trên không gian mạng mà phải chuyển mạnh sang tư duy chủ động kiến tạo, dự báo và định hướng dư luận xã hội. Công tác dư luận xã hội là thước đo đánh giá “sức khỏe tinh thần” của xã hội, là kênh quan trọng để Đảng tự soi, tự sửa và không ngừng củng cố, hoàn thiện đường lối lãnh đạo”, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, trong đó có định hướng lý luận về công tác dư luận xã hội. Người đã vận dụng, phát triển những định hướng lý luận đó trên nền tảng tư tưởng về nhân dân, “lấy dân làm gốc”. Người nêu cao nguyên lý “từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”; xác định nắm bắt ý kiến, dư luận của nhân dân là thể hiện sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

Theo Người, vấn đề có ý nghĩa nền tảng, xuyên suốt quá trình công tác nắm bắt ý kiến, dư luận của nhân dân chính là “Phải gom ý kiến của quần chúng, sắp xếp nó lại, nghiên cứu nó, rồi đem giải thích cho quần chúng, làm cho quần chúng thành tâm tán thành và ra sức thực hành”. Những lời chỉ dạy giản dị mà vô cùng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nền tảng phương pháp luận khoa học về công tác dư luận xã hội ở Việt Nam.

Theo GS. TS Phùng Hữu Phú, thực tiễn công tác dư luận xã hội đang diễn ra sôi động, xuất hiện những nhân tố mới, những cách tiếp cận, cách làm mới năng động, hiệu quả cần được nhân rộng; đồng thời vẫn tồn tại những tư duy cũ, cách làm cũ, thói quen cũ cần được kiên quyết, nhanh chóng khắc phục. Thường xuyên bám sát thực tiễn, tổng kết thực tiễn để hoàn thiện nhận thức, đổi mới hành động là yêu cầu khách quan của công tác dư luận xã hội trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, những kết quả đạt được trong công tác dư luận xã hội trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, song thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với công tác dư luận xã hội trong thời gian tới.



Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Quá trình đó đòi hỏi năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng phải không ngừng được nâng cao, từ đó yêu cầu công tác tư tưởng nói chung, công tác dư luận xã hội nói riêng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược phục vụ sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

TS. Phạm Tất Thắng phát kiểu kết luận hội thảo

TS. Phạm Tất Thắng cho rằng, từ thực tiễn và yêu cầu đặt ra, chúng ta cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây. Công tác dư luận xã hội phải thực sự phục vụ việc triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.



"Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu công tác dư luận xã hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức thực hiện. Công tác dư luận xã hội không thể chỉ dừng ở việc nắm bắt, tổng hợp và phản ánh thông tin mà phải nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, dự báo và tham mưu chiến lược. Cần kết hợp chặt chẽ giữa các phương pháp nghiên cứu truyền thống với các phương pháp nghiên cứu hiện đại, giữa nắm bắt dư luận xã hội trực tiếp với theo dõi, phân tích thông tin trên môi trường số. Đặc biệt cần nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo. Mỗi báo cáo dư luận xã hội không chỉ phản ánh đúng mà còn phải phân tích trúng, không chỉ đánh giá những vấn đề đã xảy ra mà phải dự báo được những vấn đề có thể phát sinh, không chỉ nêu hiện tượng mà phải làm rõ nguyên nhân, xu hướng vận động và đề xuất các giải pháp có tính khả thi. Có như vậy công tác dư luận xã hội mới thực sự phát huy vai trò một kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước", TS Phạm Tất Thắng yêu cầu.

Ngoài ra còn phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ nhằm tạo bước đột phá trong công tác dư luận xã hội; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ và cộng tác viên làm công tác dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.



"Từ hội thảo này, tôi tin tưởng rằng công tác dư luận xã hội sẽ tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự trở thành kênh thông tin chiến lược của Đảng, cầu nối bền chặt giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIV của Đảng", TS. Phạm Tất Thắng nhấn mạnh.

Kết quả của hội thảo sẽ đóng góp quan trọng vào việc tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn mình của dân tộc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.