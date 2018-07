Công tác nội chính: Ngăn chặn các hiện tượng vòi vĩnh, nhũng nhiễu

Ban Nội chính các tỉnh, thành phố cần nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng ở địa phương, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", ngăn chặn các hiện tượng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết công việc. Đó là chỉ đạo của ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tại hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm với Ban Nội chính 63 tỉnh, thành phố diễn ra sáng nay (18/7).



Từ đầu năm đến nay, Ban Nội chính của các địa phương đã chủ động nắm tình hình, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là khiếu kiện đông người, các hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, với số vụ việc xử lý 108/408 vụ. Trong đó có nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến vụ việc tham nhũng, kinh tế, được dư luận quan tâm. Đến nay, đã có 60/63 Ban Nội chính được giao là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp ở địa phương.



Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Đình Trạc,Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ và mạnh mẽ. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đang tạo khí thế mới, phấn khởi trong cán bộ và nhân dân. Hiện nay, các thế lực thù địch đang thực hiện nhiều hoạt động chống phá, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nhiều địa phương.

Thời gian tới, ông Phan Đình Trạc đề nghị Ban Ban Nội chính các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Giải quyết những vấn đề nổi cộm về khiếu kiện đông người, các vụ án có đơn thư, phản ánh oan sai; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng lôi kéo, kích động, gây rối trật tự an toàn xã hội./.