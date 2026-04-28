Cử tri Đắk Lắk và Điện Biên kiến nghị nhiều vấn đề tới đoàn đại biểu Quốc hội

Ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk

Sáng 28/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phú.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Kỳ họp đã diễn ra khẩn trương, trách nhiệm, hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn. Quốc hội đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về tổ chức bộ máy và định hướng điều hành phát triển kinh tế – xã hội thời gian tới.

Kỳ họp đã tạo nền tảng cho hoạt động của Quốc hội và bộ máy Nhà nước trong nhiệm kỳ mới, thể hiện tinh thần đổi mới, hiệu quả và đồng hành cùng cử tri, nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Nghị giải đáp một số vấn đề cử tri xã Quảng Phú quan tâm, nêu ý kiến, kiến nghị.

Cử tri xã Quảng Phú bày tỏ niềm phấn khởi với những kết quả quan trọng của kỳ họp. Đồng thời, cử tri xã cũng nêu một số ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung như: đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; giải quyết dứt điểm các tồn đọng về cấp giấy chứng nhận quyền sở sử dụng đất; quan tâm, đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, y tế, nhất là tuyến cơ sở; cùng một số vấn đề kinh tế, xã hội, dân sinh.

Cử tri Phạm Tấn Chơn, ở thôn Tiến Cường, xã Quảng Phú cho rằng, tồn tại bất cập trong lĩnh vực điện lực và mong muốn có cơ chế cạnh tranh minh bạch hơn để giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.

“Chúng tôi kiến nghị với Nhà nước, với Chính phủ, với Quốc hội là phải có phương án, kế hoạch để đưa ngành điện vào sự cạnh tranh công bằng của xã hội với các ngành khác để giảm bớt tiền điện, giảm bớt áp lực cho nhân dân", cử tri Phạm Tấn Chơn cho biết.

Cử tri Trần Thị Hải Yến, xã Quảng Phú kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng quan tâm hơn đến nguồn nhân lực và chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Trong thời gian tới, Quốc hội cần tính toán để tăng thêm biên chế cho cấp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Và đặc biệt khi giao biên chế cần căn cứ vào tình hình thực tế của từng xã. Chế độ chính sách cho cán bộ công chức cấp xã và đối với lại người hoạt động không chuyên trách ở thôn buôn cũng cần phải có sự tương xứng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay", theo bà Yến.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phú.

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thanh Nghị và các thành viên trong Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp thu và làm rõ ngay tại hội nghị. Những ý kiến thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ đã được đoàn ghi nhận để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp xúc cử tri tại Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng nay (28/4), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri các xã vùng sâu, vùng xa như: Sính Phình, Xa Dung, Tủa Thàng, Nậm Nèn… đã nêu những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai chủ trương, chính sách mới. Đáng chú ý là những khó khăn khi triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã khi khối lượng công việc gia tăng sau khi tinh gọn bộ máy.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh đó, cử tri còn kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với lực lượng không chuyên trách ở thôn, bản, lực lượng được xem là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số; có cơ chế đủ mạnh để thu hút, giữ chân giáo viên, cán bộ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng việc sáp nhập thôn, bản tại địa bàn miền núi, nơi điều kiện địa lý chia cắt, dân cư phân tán, nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả quản lý.

Các cử tri kiến nghị tập trung ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông liên kết vùng, liên bản; các dự án trọng điểm như tuyến đường từ Quốc lộ 12 đến cửa khẩu A Pa Chải, nâng cấp Quốc lộ 279 cũng như hệ thống đường nội vùng phục vụ dân sinh, sản xuất. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mà còn gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường kết nối khu vực biên giới…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri, đồng thời nhấn mạnh: bước vào nhiệm kỳ mới, Chính phủ kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn tăng trưởng với nâng cao chất lượng và đời sống nhân dân.

Việc hoàn thiện thể chế tiếp tục là đột phá của đột phá, với yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, tháo gỡ các điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện cắt giảm thực chất thủ tục, điều kiện kinh doanh theo các chỉ đạo của Trung ương, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Cùng với đó, Chính phủ tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy hiệu quả công việc và mức độ phục vụ nhân dân làm thước đo, gắn với đánh giá cán bộ bằng kết quả cụ thể.

Về nhiệm vụ phát triển, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, nhất là phát triển du lịch, nông – lâm nghiệp, kinh tế biên giới gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đối với các kiến nghị của cử tri, Phó Thủ tướng cho biết sẽ được tổng hợp, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trong đó có chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở sẽ được nghiên cứu tổng thể trong Đề án cải cách tiền lương sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc sắp xếp thôn, bản sẽ được thực hiện thận trọng, phù hợp đặc thù từng địa bàn.

Phó Thủ tướng nêu rõ đối với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như Quốc lộ 12, Quốc lộ 279, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, cân đối nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời đề nghị địa phương chủ động chuẩn bị hạ tầng, nhất là khu vực cửa khẩu, để nâng cao hiệu quả kết nối và phát triển kinh tế vùng biên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, theo thống kê hiện nay còn duy nhất khu vực Tây Bắc và Việt Bắc là hiện nay chưa được đầu tư đối với hệ thống đường cao tốc và thấp nhất cả nước, do đó Trung ương sẽ rất quan tâm.

"Đối với tuyến đường Quốc độ 12, với trách nhiệm là lãnh đạo Chính phủ, tôi sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính để tiếp tục tham mưu về dự kiến nguồn vốn đầu tư công, ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 -2030, để nghiên cứu có thể tạo điều kiện hết mức cho tỉnh Điện Biên tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng các cơ sở hạ tầng, đặc biệt đối với Quốc lộ 12 đến Cửa khẩu A Pa Chải", ông Nguyễn Văn Thắng nói.