Cử tri Gia Lai mong phân quyền mạnh cho cấp xã để phục vụ dân tốt hơn

Thứ Bảy, 06:34, 09/05/2026
VOV.VN - Nhiều cử tri tại Gia Lai bày tỏ kỳ vọng việc phân cấp mạnh cho chính quyền cơ sở sẽ giúp giải quyết thủ tục nhanh hơn, trong khi Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh cấp xã sắp được trao thẩm quyền rất lớn và cần chủ động phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 1 và số 2. Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri ở các xã tại 2 đơn vị bầu cử đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông, chế độ chính sách cho người dân, công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, công tác bố trí sắp xếp người hoạt động không chuyên trách, chế độ phụ cấp đối với cán bộ khối Đảng cấp tỉnh, huyện luân chuyển về công tác tại xã, chế độ chính sách đối với nghệ nhân, các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống...

Cử tri tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai phát biểu

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến năng lực điều hành của chính quyền cơ sở trong bối cảnh cấp xã sắp được phân thêm nhiều thẩm quyền. 

Một số ý kiến cho rằng thời gian qua, ở nhiều nơi việc giải quyết thủ tục cho người dân vẫn còn chậm, thiếu chủ động; vì vậy khi được giao thêm quyền hạn, cấp xã cần thay đổi tư duy quản lý, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân thay vì chỉ làm nhiệm vụ hành chính đơn thuần.

Cử tri cũng kỳ vọng việc phân cấp mạnh hơn sẽ giúp giải quyết công việc nhanh hơn, giảm tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần như hiện nay.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Diên, Phó chủ tịch Quốc hội ghi nhận các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri và cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua tổng hợp ý kiến, chúng tôi phân loại các vấn đề thành hai nhóm chính: kinh tế - đầu tư và tổ chức bộ máy - chế độ chính sách. Một nửa các kiến nghị này thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp xã. rất mong các đồng chí lãnh đạo xã, phường cần tập trung cao độ để giải quyết, bởi thực tế hiện nay thẩm quyền của cấp xã, phường là rất lớn.

"Chính phủ đang thảo luận về việc tiếp tục cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính thuộc cấp Trung ương để chuyển giao về cho địa phương.Cho nên chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cấp xã trong thời gian tới sẽ được nâng lên rất cao. Xã, phường là nơi trực tiếp tiếp xúc và làm việc với nhân dân, nên phải nỗ lực, chủ động  để giải quyết dứt điểm những vấn đề thiết thực liên quan đến cuộc sống của người dân”, ông Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
