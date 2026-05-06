Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại An Giang

Thứ Tư, 12:23, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 6/5, tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri xã Chợ Mới sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại kỳ họp. Theo đó, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó trọng tâm là công tác tổ chức, nhân sự, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong cả nhiệm kỳ.

Các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành bài bản, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt sự thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại An Giang

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Chợ Mới bày tỏ phấn khởi trước kết quả kỳ họp; đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến giá cả và đầu ra nông sản, tình trạng vật tư nông nghiệp tăng cao, cũng như công tác bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng khi trở lại thăm và làm việc với cử tri xã Chợ Mới; đồng thời trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri tỉnh An Giang đã dành cho các đại biểu Quốc hội. Cùng với đó, biểu dương những kết quả tỉnh An Giang đạt được trong những tháng đầu năm 2026; tăng trưởng kinh tế của An Giang tương đương mức bình quân cả nước; công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân từng bước cải thiện.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Chợ Mới, tỉnh An Giang

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức của địa phương, nhất là trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro, thu nhập người dân chưa ổn định; tình trạng sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp; một số vấn đề môi trường, dân sinh chậm được giải quyết.

Nhấn mạnh vai trò của nông nghiệp đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh An Giang rà soát tổng thể quy hoạch sản xuất, trong đó có việc sử dụng đất lúa theo hướng vừa bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cần có lộ trình phù hợp, gắn với bảo đảm sinh kế, việc làm cho người dân, tránh thực hiện theo phong trào.

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc phát biểu

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất; phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu nông sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Đồng thời, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Cử tri xã Chợ Mới, tỉnh An Giang bày tỏ phấn khởi trước kết quả kỳ họp, đồng thời nêu các vấn đề về sản xuất nông nghiệp tại địa phương

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị An Giang quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, hạ tầng thiết yếu, giúp người dân tiếp cận tốt hơn các chính sách của Nhà nước. Cùng với đó, cần chủ động các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống lâu dài. Đồng thời, mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến để các đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới.

"Thực hiện Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, đề nghị tỉnh tập trung rà soát những khó khăn, những vướng mắc, những bất cập, đồng thời là những nguồn lực về tài nguyên, về con người vật lực, tài lực, nhân lực ở trên địa bàn của chúng ta để khơi thông một cách tối đa, tạo ra tăng trưởng trên địa bàn của chúng ta nhanh và bền vững hơn. Nghị quyết 18 đưa ra rất nhiều giải pháp nhưng trong đó có mục tiêu cuối cùng là phải tăng trưởng hai con số, tức là 10% trở lên từ đây đến cuối nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tiếp theo. Có như vậy thì chúng ta mới đạt được mục tiêu là đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đây là một áp lực đối với Đồng bằng sông Cửu Long và An Giang", Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói.

Đại diện chính quyền địa phương trao đổi thông tin với các cử tri
Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Ngày 5/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ĐBQH khóa XVI tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri các phường: Yên Bái, Nam Cường, Văn Phú, Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 47 điểm cầu các xã, phường khu vực phía nam của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh (đơn vị bầu cử số 12) tiếp xúc cử tri.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Chiều 29/4, tại phường Bắc Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường trong tỉnh.

