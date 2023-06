Cử tri Hội An kiến nghị khẩn cấp bảo vệ bờ biển Cửa Đại

Chiều nay 27/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Cử tri thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đánh giá cao chất lượng Kỳ họp thứ 5, có nhiều điểm mới, những ý kiến chất vấn sát đúng với thực tiễn đất nước, đưa ra nhiều giải pháp giải quyết những vấn đề nóng mà cử tri cả nước quan tâm.

Cử tri thành phố Hội An cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng Đảng ta đang triển khai quyết liệt, nhận được sự đồng thuận của toàn dân. Tuy nhiên, cần công khai thông tin đầy đủ hơn những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm, xử lý nghiêm khắc hơn những trường hợp tham nhũng, làm mất lòng tin trong nhân dân.

Khu vực bờ biển Cửa Đại, phường Cẩm An, thành phố Hội An triều cường làm hư hỏng nhiều nhà dân và hàng quán.

Vấn đề sạt lở bờ biển ở Hội An, tỉnh Quảng Nam được đông đảo cử tri quan tâm. Tình trạng sạt lở bờ biển diễn biến rất phức tạp, gia tăng về quy mô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu đô thị, khu dân cư. Cử tri lo ngại khi nhiều năm qua, Nhà nước đã đầu tư nguồn lực rất lớn để triển khai các giải pháp ứng phó nhưng vẫn chưa giải quyết căn cơ tình trạng sạt lở bờ biển.

Cử tri Nguyễn Phụng, khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An nêu thực trạng, từ năm 2022, hàng chục nhà dân tại khu vực bờ biển Cửa Đại bị sụt lún. “Trong vòng 4 tháng, sóng biển đã lấn vô 50m. Sóng biển đã cuốn hết ngôi nhà của tôi. Nguy cơ tai nạn chết người, vợ chồng, con cái, anh em nhà tôi phải đi thuê ở trọ”.

Cử tri thành phố Hội An phát biểu.

Cử tri thành phố Hội An đề nghị các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ dự án đê ngầm chắn sóng. Thực tế cho thấy, tuyến đê ngầm chắn sóng dài hơn 2km tại biển Cửa Đại, thành phố Hội An được xây dựng từ năm 2020, qua 2 mùa mưa bão, khu vực có đê ngầm ít bị sạt lở và giữ được bãi cát.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo thành phố Hội An cho biết, dự án nghiên cứu tổng thể ứng phó sạt lở bờ biển Hội An do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ kinh phí, thời gian tới tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành làm đê ngầm xa bờ, bơm cát tạo bãi. Trong năm 2023, tỉnh Quảng Nam đã đồng ý chủ trương cho phép làm thêm 550m đê ngầm chắn sóng nữa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, việc bảo vệ khu vực bờ biển thành phố Hội An là nhiệm vụ cấp bách, tuy nhiên khi đã có nguồn kinh phí rồi thì cần tính toán các giải pháp căn cơ, khoa học và bền vững để tránh lãnh phí nguồn lực.

“Phải giữ Hội An từ sớm, từ xa, bảo vệ bờ biển cũng từ sớm từ xa, chứ không phải cứ đổ cát vào chỗ lở rồi mai sau lại đổ hết ra biển. Phải bằng tri thức khoa học, bằng kinh nghiệm. Thương hiệu Hội An cần phải giữ để du khách trong và ngoài nước đến đây” - ông Nguyễn Đức Hải nói./.