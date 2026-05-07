Cử tri phản ánh tình trạng doanh nghiệp thiếu năng lực nhưng cố tình "ôm" đất

Thứ Năm, 19:21, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/5, Tổ Đại biểu Quốc hội số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 5 phường thuộc TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ.

Nhiều vấn đề dân sinh sát sườn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 5 phườngg Chánh Hiệp, Phú An, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi đã phản ánh hàng loạt bất cập đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

Cụ thể, cử tri phường Phú An bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng tuyến đường bờ bao địa phương đang bị xe container "tra tấn" mỗi ngày, gây hư hỏng hạ tầng và đe dọa an toàn giao thông.

Đường truyền bị trục trặc nên việc nghe ý kiến cử tri tại các điểm cầu rất khó 

Trong khi đó, cử tri khu vực xã Phú Chánh cũ (nay thuộc phường Bình Dương, TP.HCM) chỉ ra sự chênh lệch đáng kể về đầu tư hạ tầng so với các khu vực lân cận, đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu tái định cư do Tập đoàn Becamex đầu tư.

Đáng chú ý, vấn đề quy hoạch tiếp tục là điểm nóng khi cử tri phường Chánh Hiệp gay gắt phản ánh tình trạng doanh nghiệp thiếu năng lực nhưng cố tình "ôm" đất. Hệ quả là hàng loạt dự án rơi vào tình trạng "treo" vô thời hạn, gây lãng phí nguồn lực đất đai và làm đình trệ đời sống của người dân trong vùng quy hoạch.

Bên cạnh hạ tầng, các chính sách an sinh xã hội cũng trở thành tâm điểm. Người dân phản ánh việc rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần gặp nhiều rào cản. Thủ tục trực tuyến quá phức tạp đối với người lớn tuổi, trong khi đăng ký trực tiếp lại rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, có thời điểm phải chờ đợi tới 3 tháng. Thái độ phục vụ của một số cán bộ cũng bị cử tri phê bình là chưa chuẩn mực.

Cử tri yêu cầu làm rõ việc có nên duy trì bảo hiểm xe máy và các thắc mắc trong cách tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay; đồng thời đề nghị đầu tư thêm hạ tầng giao thông ở những tuyến đường nhánh, cải tạo hệ thống thoát nước để chống ngập.

Chính quyền cam kết tháo gỡ nút thắt

Trước những phản ánh của cử tri, đại diện các đơn vị liên quan đã trực tiếp giải trình. Đại diện tập đoàn Becamex, khẳng định hạ tầng tại khu tái định cư đã hoàn thành trên 95%. Các hạng mục còn lại như cây xanh, chiếu sáng đang được tăng tốc để về đích chậm nhất vào Quý I/2027.

ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM

Đại diện ngành Thuế đã hướng dẫn cụ thể quy trình khai báo trực tuyến. Về phía BHXH, ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM thừa nhận tình trạng quá tải cục bộ tại cơ sở Bình Dương cũ do thói quen tập trung về điểm chính của người dân. Bởi trước đây cơ sở Bình Dương là BHXH tỉnh.

Ông cam kết sẽ chấn chỉnh thái độ phục vụ và khuyến khích cử tri thực hiện thủ tục tại bất kỳ điểm nào trong hệ thống 33 cơ sở để giảm tải.

“BHXH cơ sở Bình Dương là cũng là một BHXH cơ sở và chỉ quản lý một số phường nhất định theo phân cấp. Thế nhưng, người dân vẫn hiểu rằng là tập trung về BHXH tỉnh để nộp như trước đây nên gây ra quá tải cục bộ trong một giai đoạn nhất định. Cho nên việc đặt lịch có kéo dài. Mặc dù chúng tôi đã làm tăng tốc nhưng vẫn quá tải và kéo dài thời gian tiếp nhận. Chúng ta có thể là lựa chọn BHXH cơ sở khác gần để có thể được tiếp nhận nhanh hơn", ông Hiểu nói.

Đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến 

Thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã ghi nhận kiến nghị, tâm tư của cử tri. Đối với các vấn đề tầm vĩ mô, ông khẳng định sẽ chuyển kiến nghị đến cơ quan Trung ương trong kỳ họp Quốc hội tới.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: Quyết liệt giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 6/5 của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM, những điểm nghẽn về hạ tầng Quốc lộ 13, Bệnh viện 1.500 giường và tình trạng nợ sổ đất đã được cử tri nêu ra và lãnh đạo thành phố cam kết lộ trình tháo gỡ cụ thể, khẳng định trách nhiệm giám sát trước những bức xúc của nhân dân.

 

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Tag: Đại biểu quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri Thủ Dầu Một trực tuyến
