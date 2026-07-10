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Cải chính

Đà Nẵng bàn cơ chế kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Thứ Sáu, 14:21, 10/07/2026
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VOV.VN - Sáng 10/7, tại TP Đà Nẵng diễn ra hội thảo khoa học “Quản trị địa phương kiến tạo phát triển và kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp - từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng”.

Hội thảo do Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng phối hợp Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Phát biểu khai mạc và trình bày đề dẫn hội thảo, ông Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền càng mạnh thì yêu cầu kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ. Khi quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền địa phương được mở rộng, nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư công, tài chính công, tài sản công, quản lý cán bộ cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống kiểm soát quyền lực. Ông Võ Công Chánh cho biết, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương và cấp tỉnh đã phân cấp cho cấp xã hơn 1.000 chức năng, nhiệm vụ, nếu thiếu cơ chế kiểm soát tương ứng sẽ dễ dẫn đến sai phạm.

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Quang cảnh hội thảo

“Nếu không có cơ chế kiểm soát quyền lực trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì rất dễ dẫn đến sai phạm. Đây là vấn đề rất lớn đặt ra. Kiểm soát quyền lực cần tập trung vào các lĩnh vực như công tác cán bộ, công tác kiểm tra, tài chính, tài sản công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, cần phân tích rõ những nguy cơ, thách thức và đánh giá thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, ông Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng phân tích.

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Ông Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng trình bày đề dẫn hội thảo

Trình bày tham luận về xây dựng nền hành chính phục vụ, ông Trần Trung Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thách thức đặt ra rất lớn khi thành phố Đà Nẵng mới có diện tích rộng gần 12 ngàn km², trải dài từ 23 phường, 33 xã đồng bằng đến 37 xã miền núi, 6 xã biên giới, 2 xã đảo và đặc khu Hoàng Sa. Sự đa dạng, cách trở về địa lý giữa các đơn vị hành chính khiến việc vận hành nền hành chính cấp xã không thể áp dụng một khuôn mẫu chung mà đòi hỏi thay đổi tư duy quản lý ngay từ cơ sở.

Ông Trần Trung Sơn nêu ý kiến: “Chúng ta xây dựng một nền hành chính hướng đến chuyển từ quản lý sang tư duy kiến tạo và phát triển, đồng thời phải kiểm soát được nó để cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ đều được kiểm soát, bảo đảm hướng đến mục tiêu là phục vụ nhân dân tốt hơn, minh bạch hơn và công bằng hơn”.

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Ông Trần Trung Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng trình bày tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi 5 nhóm nội dung: những vấn đề lý luận và thực tiễn của quản trị địa phương kiến tạo phát triển; kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực tiễn quản trị địa phương tại thành phố Đà Nẵng - nội dung trọng tâm của hội thảo; và kinh nghiệm trong nước, quốc tế cùng các khuyến nghị chính sách.

Long Phi/ VOV-Miền Trung
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