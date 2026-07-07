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Đà Nẵng phê bình 2 chủ tịch xã vì chậm giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Ba, 19:13, 07/07/2026
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VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, thành phố Đà Nẵng giải ngân gần 7.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 40% kế hoạch được giao, cao hơn mức bình quân cả nước. Thành phố này tiếp tục chấn chỉnh các địa phương giải ngân chậm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Đến hết ngày 30/6, thành phố Đà Nẵng giải ngân gần 7.000 tỷ đồng trên tổng kế hoạch hơn 16.800 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 9 trong 34 địa phương trên cả nước. Mức này cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước (mức bình quân cả nước là 37,1%).

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, tiến độ giải ngân còn bị ảnh hưởng bởi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và việc triển khai một số dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu. Thành phố vừa phê bình Chủ tịch UBND xã Tiên Phước và Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông vì tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6 chỉ đạt dưới 15%; đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, xây dựng lộ trình khắc phục và gắn kết quả giải ngân với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

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Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (đứng giữa) kiểm tra dự án hoàn thiện đường ven biển Võ Chí Công

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến hết tháng 12 năm nay giải ngân 98% kế hoạch vốn và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trước ngày 31/1/2027. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

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Tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn chậm

“Tập trung giải phóng mặt bằng, giải quyết các “điểm nghẽn” trong thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch; giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt kế hoạch đề ra. Gắn trách nhiệm người đứng đầu và phân công cụ thể trách nhiệm của từng đồng chí Thường vụ Thành uỷ trong việc giám sát kết quả thực hiện từng lĩnh vực công việc trong đầu tư công. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp trì trệ, né tránh trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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