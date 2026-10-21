Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa I nêu rõ, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 ngày 15/10/2026, sau khi nghe Đảng ủy UBND thành phố báo cáo, xin chủ trương đối với dự thảo Đề án và Nghị quyết của Thành ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất quyết nghị: Việc sắp xếp lại một số đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định; đồng thời, tạo không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 5 diễn ra ngày 15/10/2026

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa I giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các Thành ủy viên để khẩn trương hoàn thiện Đề án và triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp theo đảm bảo quy định.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố.

Thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Được biết, thành phố Đà Nẵng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam trước đây có diện tích tự nhiên hơn 11.859 km2, quy mô dân số hơn 3 triệu người. Thành phố Đà Nẵng có 94 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu Hoàng Sa./.