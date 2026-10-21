English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Thứ Tư, 11:50, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa I vừa ban hành Nghị quyết số 20 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa I nêu rõ, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 ngày 15/10/2026, sau khi nghe Đảng ủy UBND thành phố báo cáo, xin chủ trương đối với dự thảo Đề án và Nghị quyết của Thành ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất quyết nghị: Việc sắp xếp lại một số đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, có ý  nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định; đồng thời, tạo không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội trên  địa bàn thành phố.

Da nang ban hanh nghi quyet ve sap xep don vi hanh chinh cap xa hinh anh 1
Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 5 diễn ra ngày 15/10/2026

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố.  Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa I giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các Thành ủy viên để khẩn trương hoàn thiện Đề án và triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp theo đảm bảo quy định.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong cán  bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố.

Da nang ban hanh nghi quyet ve sap xep don vi hanh chinh cap xa hinh anh 2
Thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Được biết, thành phố Đà Nẵng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam trước đây có diện tích tự nhiên hơn 11.859 km2, quy mô dân số hơn 3 triệu người. Thành phố Đà Nẵng có 94 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu Hoàng Sa./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng bàn cơ chế kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Đà Nẵng bàn cơ chế kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sáng 10/7, tại TP Đà Nẵng diễn ra hội thảo khoa học “Quản trị địa phương kiến tạo phát triển và kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp - từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng”.

Đà Nẵng bàn cơ chế kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đà Nẵng bàn cơ chế kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sáng 10/7, tại TP Đà Nẵng diễn ra hội thảo khoa học “Quản trị địa phương kiến tạo phát triển và kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp - từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng”.

Những con số "biết nói" về kết quả sắp xếp, tinh gọn
Những con số "biết nói" về kết quả sắp xếp, tinh gọn

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố đã giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị. Cùng với việc hoàn thành sắp xếp các đơn vị dân cư, Bộ Nội vụ đang tiếp tục hướng dẫn các địa phương, bộ, ngành tinh gọn tổ chức bên trong, tăng cường tính tự chủ.

Những con số "biết nói" về kết quả sắp xếp, tinh gọn

Những con số "biết nói" về kết quả sắp xếp, tinh gọn

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố đã giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị. Cùng với việc hoàn thành sắp xếp các đơn vị dân cư, Bộ Nội vụ đang tiếp tục hướng dẫn các địa phương, bộ, ngành tinh gọn tổ chức bên trong, tăng cường tính tự chủ.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới đào tạo cán bộ và tăng năng lực nghiên cứu, tư vấn chiến lược.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới đào tạo cán bộ và tăng năng lực nghiên cứu, tư vấn chiến lược.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội