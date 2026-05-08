Đà Nẵng cam kết không né tránh, không để hồ sơ doanh nghiệp tồn đọng

Ngày 8/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp. Tại diễn đàn này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, không né tránh, không đùn đẩy, không làm hình thức.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng phát biểu

Tại diễn đàn, đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp gửi đến 11 nhóm kiến nghị trên các lĩnh vực: xây dựng; tài chính - ngân hàng; phát triển dược liệu, sâm Ngọc Linh; hạ tầng môi trường ở các cụm công nghiệp; văn hóa - du lịch; lao động - nguồn nhân lực; chuyển đổi số; dẫn dắt chuỗi liên kết công nghiệp; xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; nhóm kiến nghị liên quan hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cuối cùng là nhóm thủ tục hành chính.

Đại diện một số doanh nghiệp đã trực tiếp đối thoại với lãnh đạo thành phố và các sở, ngành liên quan việc thiếu kiểm soát giá cả vật liệu xây dựng, khiến giá đất đắp nền, cát, vật liệu xây dựng tăng cao gây trở ngại cho các dự án.

Các doanh nghiệp cho rằng, hiện nay công tác đấu giá các mỏ đất, cát còn nhiều lỗ hổng, doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng việc thăm dò trữ lượng chậm nên chậm khai thác đưa vào thị trường gây khan hiếm; một doanh nghiệp đấu giá và trúng nhiều mỏ nhưng luôn chậm đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt, nhiều chủ đầu tư các dự án du lịch lớn kiến nghị lãnh đạo thành phố cần chỉ đạo công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp triển khai dự án, nếu để chậm sẽ bị đội giá, dự án chậm tiến độ. Ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng Hoianna rất ấn tượng về cách lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp cận thông tin và giải quyết các vướng mắc.

“Chúng tôi đánh giá rất cao lãnh đạo thành phố đã lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề pháp lý. Đối với sự đầu tư, thời gian là yếu tố quan trọng, chúng tôi rất mong với sự quyết liệt, quyết tâm, vấn đề thời gian không còn là vấn đề lớn. Về phía nhà đầu tư, chúng tôi cũng quyết tâm đem dòng tiền đến đầu tư đúng thời hạn. Chúng tôi phải cam kết từng giai đoạn, đầu tư bao nhiêu tiền thì phải theo đúng sự cam kết đó”.

Ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An

Trao đổi với lãnh đạo các doanh nhiệp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, thông điệp của thành phố là “khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công”.

Năm vừa qua, kinh tế thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP ước đạt khoảng 316 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng trên 9%, thuộc nhóm các địa phương có mức tăng trưởng khá của cả nước; quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, đóng góp khoảng 2,5% GDP quốc gia.

Bước sang năm 2026, đà phục hồi tiếp tục được củng cố khi thành phố thu hút hơn 230 triệu USD vốn FDI, trên 70 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 61 nghìn doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Những kết quả này tiếp tục khẳng định, doanh nghiệp chính là động lực trung tâm của tăng trưởng kinh tế thành phố. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và dư địa phát triển.

Một số điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, nguồn lực vẫn đang cản trở quá trình phát triển chung. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm nay, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, là mục tiêu cao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, để đạt được mục tiêu này, việc khơi thông các điểm nghẽn, tháo gỡ các rào cản trong môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà là giải pháp mang tính quyết định.

“Tôi xin khẳng định rằng, thành phố Đà Nẵng cam kết một chính quyền minh bạch hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn trong phục vụ doanh nghiệp. Chúng tôi làm hết sức khẩn trương, không né tránh, không đùn đẩy, không làm hình thức, không để việc tồn đọng kéo dài. Và đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và kết quả sẽ là thước đo đánh giá năng lực trách nhiệm cơ quan người đứng đầu”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cam kết

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chủ trì diễn đàn