Quảng Ninh bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Ông Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cũng có 2 Phó Giám đốc mới là ông Đỗ Hoàng Hoành, Trưởng phòng Quy hoạch – Kiến trúc và ông Trương Hoàng Quang, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (cùng ở Sở Xây dựng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế cho ông Bùi Mạnh Hùng

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Phúc Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Móng Cái 3 giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh; bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Hoàng Thông, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020–2025, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Ông Nguyễn Hữu Đuyến, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực I nhận quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.