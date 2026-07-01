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Đà Nẵng điều động Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Bí thư Đảng ủy phường Hội An

Thứ Tư, 14:30, 01/07/2026
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VOV.VN - Ông Trần Chí Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được điều động làm Bí thư Đảng ủy phường Hội An.

Chiều nay (1/7), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Trần Chí Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được điều động làm Bí thư Đảng ủy phường Hội An.

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Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Chí Cường và các cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động ông Trần Chí Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Hội An; Chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội An nhiệm kỳ 2025-2030 thay ông Nguyễn Đức Bình. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Chí Cường sinh năm 1973; Quê quán: phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch – khách sạn, Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (Tiếng Anh), Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Ông Trần Chí Cường từng làm Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng (cũ); Trưởng ban Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng Nhân dân thành phố; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2021-2026).

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Ông Trần Chí Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được điều động làm Bí thư Đảng ủy phường Hội An.

Ngày 19/7, năm 2023, tại kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), ông Trần Chí Cường được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, ông Trần Chí Cường tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Ngày 14/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của HĐND thành phố Đà Nẵng, ông Trần Chí Cường được bầu lại làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

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Còn cán bộ ngại về cơ sở, Đà Nẵng sẽ kiên quyết điều động

VOV.VN - Tại TP Đà Nẵng vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ ngại về xã, làm việc ì ạch, thiếu sâu sát địa bàn. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, điều động, luân chuyển cán bộ về xã, phường; đồng thời thực hiện lộ trình giảm cấp phó ở các sở, ngành nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả điều hành.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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