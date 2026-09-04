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Đà Nẵng đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy

Thứ Sáu, 10:26, 04/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (4/9), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy; Chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố.

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Ông Lê Ngọc Quang (đứng giữa), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, trong đó có Quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định đổi tên các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy. Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Các Phó Trưởng ban gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Văn Minh, Lê Đức Viên, Phạm Hồng Quảng, Mai Thị Thu, Nguyễn Hữu Thiên, Tăng Hoàng Hôn Thắm.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều động bà Phạm Thị Thảo Nguyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đến nhận công tác tại Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

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Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

Cũng trong sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng Quyết định thành lập 2 Đảng bộ gồm Đảng bộ Hội đồng Nhân dân và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Đà Nẵng trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng.

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Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Sáng nay (22/7), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Mai Văn Tư, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng được giao quyền Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng.

Đình Thiệu-VOV miền Trung
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