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Thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng

Thứ Sáu, 09:48, 04/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (4/9), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng gồm Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Đà Nẵng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng Quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng. Đảng bộ HĐND thành phố gồm 6 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 75 đảng viên. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy HĐND thành phố thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

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Ông Lê Ngọc Quang (đứng giữa), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy HĐND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 15 người, trước mắt chỉ định 13 người tham gia.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố; Ông Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy HĐND thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng, gồm 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 435 đảng viên. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

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Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 27 người, trước mắt chỉ định 25 người tham gia.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố; Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Đà Nẵng; Bà Phạm Thị Thảo Nguyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Đà Nẵng.

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Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Sáng nay (22/7), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Mai Văn Tư, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng được giao quyền Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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