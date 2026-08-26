Đà Nẵng trao Huy hiệu Đảng tặng 32 đảng viên dịp 2/9

Thành ủy Đà Nẵng tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 tặng 32 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Trong đó có 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 24 đảng viên nhận Huy hiệu 35 tuổi Đảng và 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Thành ủy Đà Nẵng.

Được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, ông Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ xúc động và vinh dự: "Tôi xin hứa sẽ mang hết tâm huyết của mình, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp của Đảng và trước hết là của Đảng bộ thành phố; tiếp tục làm cho Đảng bộ thành phố thực sự là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh".

Nhấn mạnh tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khẳng định việc trao tặng Huy hiệu Đảng đúng vào dịp Quốc khánh 2/9 càng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi trong hành trình 81 năm của đất nước độc lập, tự do, có sự hy sinh, cống hiến của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên, trong đó có các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng hôm nay.

Đặc biệt, nhiều đồng chí từng giữ trọng trách lãnh đạo thành phố, nhiều cán bộ tiền nhiệm, đảng viên có đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ. Mỗi chặng đường phát triển đều in đậm dấu ấn của những người đi trước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp đó.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng

"Tôi mong các đồng chí tiếp tục là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, tiếp tục vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, truyền lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ không chỉ kinh nghiệm công tác mà quan trọng hơn là tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự thủy chung với Đảng, với nhân dân, với quê hương", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang mong muốn.