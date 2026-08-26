Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Huế

Sáng 26/8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo Quân khu 4 và thành phố Huế trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng 5 đảng viên lão thành tại thành phố Huế.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9 năm nay, Đảng bộ thành phố Huế có 539 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm và 71 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Tại thành phố Huế, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng 3 đảng viên gồm: bà Trần Thị Bồn, sinh năm 1930; bà Nguyễn Thị Ngãi, sinh năm 1933 và bà Hoàng Thị Yến, sinh năm 1931.

Đoàn công tác cũng đến tận gia đình trao Huy hiệu tặng ông Nguyễn Hữu Dễ, sinh năm 1927 và bà Đỗ Thị Lý (Đỗ Thị Kim Cúc), sinh năm 1928.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi tặng đảng viên lão thành

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, 80 năm tuổi Đảng là dấu mốc đặc biệt cao quý. Các đảng viên được trao Huy hiệu hôm nay là những người đã đến với cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ, trải qua chiến tranh, gian khổ, hy sinh, góp sức vào các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố Huế tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí lão thành cách mạng, người có công và gia đình chính sách.

“5 đồng chí được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lần này không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí mà còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương, Đảng bộ thành phố Huế. Đây là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân ta trong suốt 80 năm qua”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Cũng trong sáng 26/8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, bày tỏ lòng tri ân trước những cống hiến của Đại tướng đối với Đảng, Quân đội và dân tộc; đồng thời nhấn mạnh việc giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.