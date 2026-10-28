English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại biểu Quốc hội: Siết quy định bán nhà ở xã hội, có nên bỏ quy định 5 năm?

Thứ Tư, 19:07, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội tập trung vào điều kiện mua bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội, nhất là thời hạn hạn chế chuyển nhượng 5 năm. Một số ý kiến muốn duy trì quy định để ngăn trục lợi; ý kiến khác đề nghị bỏ hoặc kéo dài thời hạn, đồng thời phân biệt nhu cầu chính đáng với đầu cơ.


 

Nhà ở xã hội không phải cơ hội đầu tư, kinh doanh hưởng lợi chính sách

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, chiều 28/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng sửa đổi Luật Nhà ở quan trọng với phát triển nhà ở, sử dụng đất và bảo đảm an sinh. Mục tiêu không chỉ xây thêm nhà mà phải giúp người dân tiếp cận nơi ở phù hợp thu nhập, có chất lượng và ổn định lâu dài.

Dai bieu quoc hoi siet quy dinh ban nha o xa hoi, co nen bo quy dinh 5 nam hinh anh 1
Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Quốc hội)

Giá nhà thương mại tại nhiều khu vực vượt khả năng chi trả của người lao động, trong khi nhu cầu nhà ở xã hội và nhà cho thuê vẫn lớn. Đại biểu đề nghị xác định cơ cấu phát triển theo thu nhập, khả năng chi trả, nhu cầu thuê hoặc mua và hạ tầng; đồng thời theo dõi chỉ tiêu nhà ở xã hội, nhà cho thuê.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, nhà ở xã hội phải phục vụ an sinh, không phải cơ hội đầu cơ hay kinh doanh hưởng ưu đãi đặc biệt. Kiểm soát cần bao quát xét duyệt, phân phối và sử dụng nhà ở, không chỉ chuyển nhượng. Đại biểu đề nghị kết nối dữ liệu nhà ở, đất đai và dân cư để xác minh điều kiện thụ hưởng; công khai kết quả phù hợp, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngăn chuyển nhượng và cho thuê lại trái quy định.

Nhà ở xã hội được ưu đãi về đất đai, thuế và tín dụng, nên việc chủ đầu tư xác định giá phải đi cùng trách nhiệm giải trình, công khai cấu phần giá và hậu kiểm. Khi phát hiện chi phí không hợp lý, cần xử lý và hoàn trả cho người mua. Ưu đãi công phải được phản ánh vào giá nhà để người thụ hưởng nhận được lợi ích.

Giữ thời hạn 5 năm nhưng kiểm soát giá bán lại

Đại biểu Lý Anh Thư, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đồng tình giới hạn giá bán lại trong 5 năm để hạn chế đầu cơ, trục lợi. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng dự thảo chưa xác định nguyên tắc kiểm soát giá bán lại sau thời hạn này, dù người mua vẫn phải thuộc diện đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Dai bieu quoc hoi siet quy dinh ban nha o xa hoi, co nen bo quy dinh 5 nam hinh anh 2
Đại biểu Lý Anh Thư, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. (Ảnh: Quốc hội)

Khi nguồn cung thiếu và giá nhà thương mại vượt khả năng chi trả, thiếu cơ chế kiểm soát giá bán lại có thể khiến người cần nhà khó tiếp cận hơn. Giá bán lại dù thấp hơn nhà thương mại vẫn có thể cao hơn đáng kể so với giá ban đầu, tạo khoản chênh lệch lớn cho người bán từ tài sản hình thành nhờ chính sách hỗ trợ.

Đại biểu Lý Anh Thư đề nghị xác định giá bán lại sau 5 năm dựa trên giá mua ban đầu và chỉ số hoặc hệ số điều chỉnh do cơ quan có thẩm quyền xác định, tính đến biến động hợp lý của chi phí xây dựng và mặt bằng giá. Mục tiêu là hài hòa quyền định đoạt tài sản hợp pháp với việc duy trì tinh thần an sinh của chính sách.

Đề xuất nên bỏ quy định 5 năm

Đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đặt vấn đề về việc bán lại nhà sau 5 năm thông qua chủ đầu tư. Theo đại biểu, nhà có thể bán lại cho chủ đầu tư rồi bán cho người đủ điều kiện. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cân nhắc bỏ quy định vì có người mới ở một hoặc hai năm đã đổi hoàn cảnh, muốn bán nhưng không thể.

Dai bieu quoc hoi siet quy dinh ban nha o xa hoi, co nen bo quy dinh 5 nam hinh anh 3
Đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu Trần Thị Vân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đặt ra câu hỏi: "Liệu có nên giữ thời hạn 5 năm hay tăng lên 10 năm". Theo đại biểu, quan trọng là mua bán đúng đối tượng và thực tế. Có người cần bán do ly hôn, thay đổi hoàn cảnh gia đình hoặc chuyển địa phương làm việc. Chỉ căn cứ thời hạn có thể gây vướng mắc cho người có nhu cầu chính đáng.

Dai bieu quoc hoi siet quy dinh ban nha o xa hoi, co nen bo quy dinh 5 nam hinh anh 4
Đại biểu Trần Thị Vân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu Trần Thị Vân nhấn mạnh cần phân biệt người chuyển nhượng vì nhu cầu thực tế với người đầu cơ hoặc mua bán sai quy định. Quy định phải đủ chặt chẽ để ngăn lợi dụng chính sách, nhưng không trở thành rào cản khiến người dân không thể xử lý tài sản khi cuộc sống thay đổi.

"Rất nhiều trường hợp do hoàn cảnh ly hôn, thay đổi chỗ làm ở địa phương xa...nên muốn bán nhà xã hội đang ở nhưng vướng thời gian chưa đủ nên không thể bán hoặc lại phải lách luật. Ta cần phân biệt rõ người mua bán đúng thực tế, đúng đối tượng khác với người đầu cơ, hay mua bán sai quy định", đại biểu Trần Thị Vân nêu ví dụ.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quốc hội xem xét đề xuất chỉnh lý quy định về bán lại nhà ở xã hội
Quốc hội xem xét đề xuất chỉnh lý quy định về bán lại nhà ở xã hội

VOV.VN - Sáng nay (22/10), Quốc hội họp phiên toàn thể ở Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Đối với chính sách phát triển nhà ở xã hội, dự thảo chỉnh lý quy định về bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm.

Quốc hội xem xét đề xuất chỉnh lý quy định về bán lại nhà ở xã hội

Quốc hội xem xét đề xuất chỉnh lý quy định về bán lại nhà ở xã hội

VOV.VN - Sáng nay (22/10), Quốc hội họp phiên toàn thể ở Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Đối với chính sách phát triển nhà ở xã hội, dự thảo chỉnh lý quy định về bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm.

Thủ tướng: Sửa luật về đấu giá phải gắn với giá nhà ở xã hội và nhà cho thuê
Thủ tướng: Sửa luật về đấu giá phải gắn với giá nhà ở xã hội và nhà cho thuê

VOV.VN - Sáng nay (19/10), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, thảo luận tại tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh, việc hoàn thiện quy định về đấu giá phải gắn chặt với điều tiết thị trường bất động sản, quản lý giá nhà ở xã hội, giá thuê nhà ở cho thuê.

Thủ tướng: Sửa luật về đấu giá phải gắn với giá nhà ở xã hội và nhà cho thuê

Thủ tướng: Sửa luật về đấu giá phải gắn với giá nhà ở xã hội và nhà cho thuê

VOV.VN - Sáng nay (19/10), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, thảo luận tại tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh, việc hoàn thiện quy định về đấu giá phải gắn chặt với điều tiết thị trường bất động sản, quản lý giá nhà ở xã hội, giá thuê nhà ở cho thuê.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Điều tiết giá đất để không đẩy giá nhà lên quá cao
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Điều tiết giá đất để không đẩy giá nhà lên quá cao

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Nhà nước cần điều tiết giá đất, giá nhà, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê, bảo đảm người dân có chỗ ở phù hợp. Đây là một trong những trọng tâm khi Chính phủ đề xuất sửa đổi đồng bộ ba luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Điều tiết giá đất để không đẩy giá nhà lên quá cao

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Điều tiết giá đất để không đẩy giá nhà lên quá cao

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Nhà nước cần điều tiết giá đất, giá nhà, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê, bảo đảm người dân có chỗ ở phù hợp. Đây là một trong những trọng tâm khi Chính phủ đề xuất sửa đổi đồng bộ ba luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội