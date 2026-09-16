Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 475 đại biểu chính thức và 110 đại biểu khách mời, đại diện cho hơn 17 triệu người cao tuổi cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, từ truyền thống “kính lão, trọng thọ”, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đến tinh thần “tuổi cao chí càng cao”, người cao tuổi Việt Nam luôn nêu cao ý chí cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến; đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và tâm huyết vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Người cao tuổi đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được quan tâm; hoạt động bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiều mô hình thiết thực được duy trì, nhân rộng như câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và hỗ trợ sinh kế. Phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” tiếp tục lan tỏa, với hàng triệu người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hòa giải ở cơ sở, khuyến học, khuyến tài, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhiều người cao tuổi tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh; xuất hiện những điển hình làm kinh tế giỏi, phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Những đóng góp của người cao tuổi trong gia đình và xã hội ngày càng được ghi nhận.

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cũng chỉ ra một số hạn chế. Hoạt động của Hội ở một số cơ sở chưa đồng đều; nguồn lực dành cho công tác người cao tuổi còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát huy tiềm năng của người cao tuổi còn bất cập. Đời sống của một bộ phận người cao tuổi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn, còn nhiều thiếu thốn.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, một trong những nội dung trọng tâm cần triển khai là phát triển “kinh tế bạc”, gắn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi về y tế, chăm sóc dài hạn, nhà ở, văn hóa, du lịch, giáo dục, công nghệ và các dịch vụ phù hợp; chuyển mạnh từ tư duy “chăm sóc” sang vừa bảo vệ, chăm sóc, vừa phát huy vai trò người cao tuổi.

Đây phải là một hướng đi quan trọng trong chính sách quốc gia để thích ứng với già hóa dân số; tạo điều kiện và tạo mọi thuận lợi để người cao tuổi tiếp tục được cống hiến và phát huy. Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội phải thực sự tâm huyết, năng động, tâm huyết cống hiến, trách nhiệm, có trí tuệ, có năng lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong tình hình mới.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại đại hội, nhiều tham luận tập trung làm rõ vai trò của người cao tuổi trong phát triển đất nước, trong đó có nội dung chủ động phối hợp, chuyển đổi số, thích ứng với già hóa dân số, phát huy trí tuệ, uy tín và kinh nghiệm của người cao tuổi trong cộng đồng.

Tham luận tại Đại hội, ông Nguyễn Thế Toàn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội nhấn mạnh, với kỹ năng và kinh nghiệm của mình, người cao tuổi có thể tham gia thực hiện các đề án về người cao tuổi tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nghề, tạo việc làm.

Theo ông Toàn, chuyển đổi số trong công tác hội bắt đầu từ chính tổ chức hội; tăng cường trao đổi trên nền tảng số giữa Hội Người cao tuổi thành phố với Hội Người cao tuổi xã, phường, chi hội, tổ hội; từng bước hình thành mô hình người cao tuổi số, tổ chức hội số, cộng đồng thân thiện với người cao tuổi; đã thực hiện được 100% hội nghị cấp thành phố của Hội Người cao tuổi không dùng giấy tờ, không dùng tài liệu, giảm hội họp đến mức tối đa.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Người cao tuổi Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi được triển khai đồng bộ. Người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài; tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển “kinh tế bạc” và các hoạt động vì cộng đồng.

Trước yêu cầu thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh cần đổi mới tư duy về công tác người cao tuổi, chuyển từ coi người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm, nguyện vọng của mình.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Hội Người cao tuổi tiếp tục hoàn thiện chính sách, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người sống đơn thân, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời bày tỏ tin tưởng các thế hệ người cao tuổi Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh việc thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc; động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương và đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.