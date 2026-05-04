Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Đại biểu cao tuổi nhất 97 tuổi

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cho biết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì họp báo. Ảnh: Quang Vinh

Trong tổng số đại biểu, có 1.138 đại biểu chính thức, bao gồm Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đương nhiệm; đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; đại biểu chỉ định; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách.

Cơ cấu đại biểu cho thấy tỷ lệ nữ chiếm 33,5%; người ngoài Đảng 46,7%; người dân tộc thiểu số chiếm 24,3%; đại biểu tôn giáo 19,2%; đại biểu là các doanh nghiệp chiếm 13,8%. Có 79% đại biểu có trình độ đại học trở lên.

Đại biểu trẻ tuổi nhất là Lò Thị Nga (23 tuổi, sinh năm 2003), cá nhân tiêu biểu dân tộc Lào, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên và đại biểu Y Nhi (23 tuổi, sinh năm 2003), cá nhân tiêu biểu dân tộc Rơ măm, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi. Đại biểu cao tuổi nhất là Thiếu tướng Võ Sở (97 tuổi, sinh năm 1929), Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Nhóm tuổi từ 51 đến 60 chiếm tỷ lệ cao nhất (28,8%).

Về công tác xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội và sửa đổi Điều lệ, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi từ các ủy viên Đoàn Chủ tịch, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trước khi hoàn thiện trình Đại hội.

Đại hội có chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Tiêu đề Báo cáo chính trị “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Về Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, theo ông Nguyễn Tuấn Anh, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI là 405 người.

Cơ cấu kết hợp (dự kiến): Nữ chiếm tỷ lệ 23,31%; ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 50,62%; dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 26,57%; tôn giáo chiếm tỷ lệ 19,55%.

Cùng với đó, dự kiến số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI là 72 người. Số lượng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 12 người và số lượng Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 8 người.

