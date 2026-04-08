Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Thứ Tư, 15:48, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 8/4, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, Bộ Chính trị đã quyết định để bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; tiếp tục giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phi Long.

Trao quyết định và chúc mừng, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá, ông Nguyễn Phi Long là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực, dám nghĩ dám làm, đã trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, ông Nguyễn Phi Long có tư duy chiến lược, am hiểu công tác xây dựng Đảng, xây dựng và hoạch định chính sách. Trên cương vị mới, ông được kỳ vọng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trước mắt là chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI và đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong thời gian tới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long cho biết nhận thức sâu sắc đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nhân dân. Ông khẳng định sẽ nỗ lực làm việc, tích cực học tập, rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Ông Nguyễn Phi Long phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Phi Long sinh ngày 12/3/1976, quê tỉnh Lào Cai; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XIV; có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Vận tải – Kinh tế đường sắt.

Ông từng công tác tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn (8/2014 – 1/2018), Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (12/2014 – 1/2018). Sau đó, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (2/2018 – 10/2020), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (10/2020 – 7/2022).

Từ tháng 7/2022 đến 6/2025, ông là Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Từ 1/7/2025, khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ (mới), trước khi được điều động làm Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ngày 8/4/2026, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Kim Anh/VOV.VN
Bộ Chính trị phân công ông Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

VOV.VN - Sáng 8/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

